Büyükşehirden Alanya'da sinyalizasyon düzenlemesi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Alanya şehir merkezindeki araç ve yaya trafiğinin daha rahat ve sağlıklı olması için çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. Belirli sürelerle düzenli olarak Alanya’ya gelen Trafik Şube Müdürlüğü Teknik ekipleri, Alanya merkezdeki trafik yoğunluğunun fazla olduğu Atatürk Bulvarı, Ahmet Asım Tokuş Bulvarı ve 25 Metrelik Yol’daki kavşaklarda da gerekli çalışmaları yaparken, kavşaklardaki “ Merkezi Kontrol Üniteleri’ni de “ yeniledi.,

Merkezi kontrol üniteleri yenilendi

Daha önce Atatürk Bulvarı ve Ahmet Asım Tokuş Bulvarları’ndaki “ Merkezi Kontrol Ünitelerini “ değiştiren ekipler, bu kez de 25 Metreli Yol’daki üniteleri son teknoloji ile donatılmış yeni ünitelerle değiştirdi. Böylece Alanya Merkez’deki kavşaklarda bulunan sinyalizasyon sistemleri daha düzenli çalışıyor ve istendiği anda rahatlıkla sistem üzerinde düzenlemeler yapılabiliyor.

Kış düzenlemesi yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü teknik ekipleri, yaz sezonun sona ermesiyle birlikte Alanya’daki sinyalizasyon sistemlerinde kış düzenlemesi çalışmalarını tamamladı. özellikle daha önce flaşör sistemi olmayan 25 Metrelik Yol’daki tüm kavşaklarda gece saat 24:00’ten itibaren flaşör sistemi uygulamasına geçildi. Böylece trafik yoğunluğunun en aza indiği gece saat 24:00’den itibaren araçların trafik ışıklarında bekleme sorunu da ortadan kalkmış oldu.