Büyükşehir'de neler oluyor? Alanya’dan 3 işçinin işine son verildi

ALANYA ASMEK’te de 4 işçinin 3’ü bu kapsamdan işten çıkartıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra “Hiçbir CHP’li belediyede işçi kıyımı olmayacak” sözüne rağmen yaşanan işçi çıkarmaları, Antalya Büyükşehir Belediyesinin tüm çalışanlarında tedirginliğe neden oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de "işçi çıkartmayacağız" demişti ancak gece yarısı operasyonuyla Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ekdağ'da çalışan yaklaşık 50'ye yakın personel işten çıkarıldı. Alanya ASMEK’te de 3 işçinin iş akdine son verildi. İşten çıkartılmalara ilişkin henüz Büyükşehir Belediyesi’nden resmi bir açıklama yapılmadı. Çıkartılan işçilerin yerine yenilerinin alınıp alınmayacağı merak konusu olurken, Alanya’daki büyük bulvar ve ana caddelerin Alanya Belediyesi’ne devrinden sonra yaklaşık 200 işçinin akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor. Alanya Belediyesi’nin Antalya Büyükşehir Belediyesi kadrosundaki yaklaşık 200 işçiyi almayacağı, yerlerine yeni isimlerin görevlendirileceği belirtilirken, Büyükşehir’in cadde ve bulvar devrinden sonra boşa düşecek 200 işçiyi kendi uhdesindeki başka birimlerde görevlendirmesi bekleniyor.