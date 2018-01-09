‘Büyükşehir yasası hizmetleri aksatıyor’

BÜYÜKŞEHİR Yasası’nın ardından, Türkiye’deki pek çok belediye kapatılıp mahalle statüsüne indirildi. Bunların başında gelenlerden biri olan Mahmutlar da pek çok değişikliğe sahne oldu. Dim TV, Mahmutlar sakinlerinin nabzını tuttu. Bölge halkının günlük hizmet alımlarında aksama yaşadığı ve yaşadıkları sorunları iletecek muhatap bulamadığı tespit edildi.

İşte Mahmutlar sakinlerinin “Büyükşehir Yasası’ndan sonra beldenizde ne gibi değişiklikler oldu, yaşamınız nasıl etkilendi?” sorusuna verdiği yanıtlar:

‘ONA BİZ KARIŞMIYORUZ DİYORLAR’

Nedim Sebzecili (Cankurtaran): 2003 yılında Mahmutlar’a yerleştim. Mahmutlar’ın belediye statüsünü kaybetmesinin bizim hayatımıza çok kötü yansımaları oldu. Bütün hareketlilik öldü. Belediye iken hizmet daha güzeldi. Büyükşehir Yasası çıktıktan sonra insanları ‘Burası Antalya’ya ait, şurası Alanya’ya ait.’ diye ikilemde bıraktılar. Belediyenin insanına ‘Şurada kaçak var.’ diyoruz, ‘Biz oraya karışmıyoruz, yasa böyle.’ diyor. Büyükşehir Yasası’ndan nefret ettik, bize göre değil. Alanya’nın bir an önce il olmasını istiyoruz. Alanya il olduğu zaman da mahallemizin eski haline gelmesini istiyoruz.

‘BU YASA BİZE YARAMADI’

Barış Boybeyi (Turizmci): 15 yıldır Mahmutlar’da yaşıyorum. Bu yasadan sonraki ilk zamanlar hizmetlerin gelmesinde bayağı gecikme oldu ve sonradan ufak ufak atlatılsa da o geçiş tam olarak sağlanamadı. Hala giderilememiş sorunlar mevcut. Eski Mahmutlar ile yeni Mahmutlar arasında bana göre fark var. Eskiden, istediğimiz hizmetler anında geliyordu, her şeyimiz buradaydı. Plajımız atıl halde. Senede bir kere müdahale ediliyor veya edilmiyor, eskiden böyle değildi, çok temizdi. Yani bu yasa bize yaramadı.

‘İŞLERİMİZİ ANINDA YAPTIRABİLİYORDUK’

Zeki Gürbüz (Gümüşçü): Belediyelik işlerimizi anında yapamıyoruz. Eskiden daha iyiydi. Hizmeti yakınımızda buluyor, istediğimiz işi yaptırabiliyorduk. Alanya il olursa, bizim için daha büyük bir avantaj olur. Zaten imza kampanyası yürütülüyor, ona destek verdik.

‘HALK DERDİNİ ANLATAMIYOR’

Oğuz İlhan Koçak (Kasap): Doğma büyüme Mahmutlarlıyım. Bu yasayla çok şey değişti, Mahmutlar bir köy statüsüne girdi. Her açıdan düştü. Emlak piyasası çok kötü düştü. Alışveriş merkezleri geldi, ama umduklarını bulamadılar. Gittikçe fakir, alt tabakadan insanlar yerleşmeye başladı. Önceki gibi ‘zengin şehir’ statüsünden çıktı. Mahalle olunca, Mahmutlar’ın insan kalitesi düştü. Çünkü halkın, derdini anlatacağı bir belediye, bir meclis üyesi yok. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e ‘Bir doğuya, bir de batıya başkan yardımcısı atayalım. Belediyemizin açık yazıhanesi bulunsun. Halkla irtibat bürosu kuralım, tek başınıza yetişemezsiniz.’ dedim, ‘Tamam.’ dedi, ama hiçbir icraat olmadı.

‘HALKLA BELEDİYE İÇ İÇE OLMALI’

Mustafa Şimşek (Tarımcı): Mahmutlar’da doğdum. 10 yıl belediye meclis üyeliği yaptım burada. Bölgesel yönetim ve hizmet bakımından çok kötü olduğunu görüyorum. Mahmutlar, Alanya’ya çok uzak geliyor, hizmetler yeterince yapılmıyor. Daha önceki dönemlerde belediye başkanlığı siyaseten kimde olursa olsun, bir başkana veya belediye meclis üyesine telefon açtığımız zaman arka sokaklardaki hizmetler dahi anında yapılırdı. Şu anda başkana yeterince ulaşamıyoruz. Yerel yönetim, bire bir yönetim demektir. Büyükşehir, genel hizmetleri görmeye çalışıyor. Ama arka sokakları gezerseniz, yolların iyi olmadığı ve yağışlı havalardan gölcüklerin oluştuğunu görebilirsiniz. Bence, Büyükşehir Yasası hiç iyi gelmedi. Yerinden yönetim olsun, halkla belediye iç içe olsun, diyorum.

‘İLAÇLAMADAN MUZDARİBİZ’

İsa Çetinceviz (Emekli): 15 yıldır Mahmutlar’dayım. Yazın ilaçlamamız çok az oluyor. Bir de peyzajın daha iyi yapılması gerekiyor. Mahmutlar belediyeyken de peyzaj sıkıntılıydı, ama o zamanlar ilaçlamamız oluyordu. Bu sene doğru dürüst ilaçlama görmedim, ilaçlamadan muzdaribiz.