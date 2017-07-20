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Büyükşehir Taşatan'da

Alanya ve Gündoğmuş sakinlerinin dört gözle beklediği Taşatan yoluna Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmeti getirdi.

Büyükşehir Taşatan'da

Alanya ve Gündoğmuş sakinlerinin dört gözle beklediği Taşatan yoluna Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmeti getirdi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 10:57
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Haber: Alper KUTAY

İKİ ilçe ve bölgedeki mahalle ve yaylaların geçiş noktasında olan Taşatan Yolu yaklaşık 40 km.  Bu yolun 13 km’si daha önceki dönemlerde değişik aralıklarla asfaltlanırken, kalan 27 km’sinin yaklaşık 17 km’sini Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Alan Müdürlüğü ekipleri asfaltladı, kalan 10 km’lik bölümünde ise asfalt hazırlığı çalışmalarına başladı. Öte yandan; Yassımuar, Samsa, Kadıyakası ve Gökbel Yaylası arasındaki 7 km'lik bölümde ise yol genişletme çalışmaları yapılıyor. Öte yandan, yolun asfalt olan bölümlerinde bozuk olan noktalarda Büyükşehir ekipleri bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Asfalt olan 30 km’lik bakım onarım kapsamında elden geçiriliyor. 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Taşatan yolunda yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Taşatan Yolu Alanya ve Gündoğmuş sakinlerinin yıllardır kullandığı mahalle ve yaylalarına gittiği çok önemli bir yol. Bu yolun yapılması konusu yıllarca Alanya kamuoyunda konuşuldu. Yolun 13 km’lik bölümünü özel idare döneminde yine bakanımız ve bizlerin girişimiyle asfaltlandı. Kalan kısmının 17 km’sini asfaltladık. Geriye 10 km kaldı. Bu 10 km’yi ekiplerimiz asfalta hazır hale getirmek için çalışıyor. Kısa sürede bu işi tamamlayarak Taşatan bölgesini komple asfaltlamış olacağız. Amacımız Taşatan ile Gökbel’i bağlamak bu nedenle Yassımuarı, Samsa, Kadıyakası yaylalarından geçen bölümde genişletme çalışmaları yapıyoruz" dedi.

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Son Güncelleme: 20.07.2017 17:49
Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiTaşatanGündoğmuşAlanya
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