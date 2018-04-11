'Büyükşehir kırsala iyi geldi'

Haber: Alper KUTAY
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Alanya’da 2018 yılı yatırım programında yer alan grup yollarında asfalt çalışmalarına başlandı. Alanya’nın Toslak Mahallesi’nde yol çalışmaları için şantiye kuran kırsal alan ekipleri, bu yılın ilk sıcak asfalt çalışmasına Toslak, Kayabaşı, Hacıkerimler, Türktaş ve Süleymanlar Mahallesi'nin kullandığı grup yolundan başladı. 6 kilometrelik grup yolundaki çalışmaları Alanya Kırsal Alan Sorumlusu Arif Yeni, Kayabaşı Muhtarı Mesut Göztaş ve mahalle sakinleriyle birlikte yerinde inceledi. Çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Mesut Göztaş, “2014 seçimleri öncesi birçok kişinin eleştirdiği Büyükşehir Yasası’nın ne kadar önemli bir değişim olduğunu hizmetler gelmeye başlayınca herkes gördü. İyi ki bu yasa yürürlüğe girmiş, daha önce hayal ettiğimiz bir çok hizmet şimdi ayağımıza geliyor" dedi.
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