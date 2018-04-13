Büyükşehir'in konferansında katılımcı şoku

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nca düzenlenen Yeni Türkiye Buluşmaları'nın bu haftaki durağı Alanya oldu. Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz'ın oturum başkanlığını üstlendiği konferansa, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, Milat Gazetesi Yazarı Güldalı Coşkun konuşmacı olarak katıldı. Konferans, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Konferans Salonu'nda az sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşti. 4 konuşmacının olduğu konferansa toplam 7 kişi dinleyici olarak katıldı. Büyükşehir görevlileri ile birlikte katılımcı sayısı 9 olurken, bu fiyasko nedeniyle basının görüntü almasına da önce izin verilmedi, ardından basının davetli olduğu hatırlatılınca kısmi olarak izin çıktı.