'Büyükşehir hizmeti ayağınıza getiriyor'

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi, Alanya’nın 102 mahallesine yatırımların daha hızlı, pratik ve daha kolay gitmesi için bir çalışma başlattı. Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney’in talimatı ile başlatılan çalışmayı Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Şube Müdürü İlyas Şirin başkanlığındaki bir ekip yürütüyor. 68 Kırsal Mahalle başta olmak üzere Alanya’nın 102 mahallesini tek tek ziyaret edecek olan ekip, burada mahalle muhtarı ve sakinleriyle bir araya gelerek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi’nin kurulduğu 2014 yılından bu yana mahalleye yaptığı yatırımlar, devam eden yatırımlar ve yapılması istenen hizmetleri tespit ediyor. Talepler yazılıyor ve fotoğraflarla belgeleniyor. Şu ana kadar yapılan çalışmada, mezarlıkların bakımı, temizlenmesi, yürüyüş yollarının yapılması, duvar ve namazgahların yapılması, okulların, camilerin ve sosyal binaların boya ve badanası, bakım ve onarımı, tuvaletlerinin yapılması, çatılarının bakım ve onarımı, şadırvan yapılması, oturma bankları ve kapalı otobüs duraklarının yollara konması, yolların bakımı, yama yapılması ve yolun bozulmasına neden olan suyun geçtiği yerlere büz konulması, camilerin halılarının yenilenmesi, çocuklar için oyun alanları yapılması en çok dikkat çeken talepler oldu.

Bir taraftan ekip mahalle ziyaretlerini sürdürmeye devam ederken, diğer taraftan da taleplerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandı. Ekim ayından itibaren kısa vadede çözülecek talepler yerine getirilmeye başlanırken, yatırım programına alınması gerekenler için de proje çalışmaları yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Alanya’nın 102 mahallesini kapsayan çalışmayla açıklamalarda bulundu. Güney, “2014 yılında Alanya kurulan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi yapılanma sürecini tamamladıktan sonra ilçemizin en temel sorunlarına parmak basarak yatırım programına aldı ve birçoğunu tamamladı, bazılarını yapıyor, bazılarını da önümüzdeki günlerde başlatacak. Su ve kanalizasyon yatırımları, kırsal alanlardaki yolların genişletilmesi ve grup yollarının sıcak asfaltla kaplanması, Ak Köprü, Köprülü Kavşaklar, Hal Kompleksi, Kadınlar Plajı, Hasta Yakınları Sosyal Tesisi, Aşevi.. Bunların birçoğu tamamlandı, bazıları devam ediyor. Katı Atık Tesisi, Alanyaspor Kamp Merkezi, Otogar yatırımları da bu yıl içinde başlayacak. Kısacası 3 yılda Alanya’ya yaklaşık 400 milyon liralık yatırım yaptık. Yatırımlarımız devam ediyor. Bu büyük yatırımların yanı sıra, vatandaşlarımızın günlük yaşantısında önem arz eden hizmetleri de unutmuyoruz. Birçok talebi bugüne kadar yerine getirdik. Ancak bununla da yetinmedik. Her ne kadar muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın yaşadıkları yerlerle ilgili taleplerini bizlere iletse de biz bununla da yetinmedik ve bir ekip kurduk. Alanya Şube Müdürümüz İlyas Şirin Başkanlığındaki bu ekip 102 mahallemizi tek tek tarıyor, ziyaretler yapıyor. Muhtar ve mahalle sakinlerinin taleplerini alıyor, buları hem yazıyor hem de fotoğraflarla belgeliyor. Yani hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz. Bu çalışmaları bir rapor haline getiriyoruz. Kısa vadede yapılması gerekenleri hemen çözeceğiz. Yatırım bütçesine girmesi gerekenler için de projeler hazırlanacak ve 2018 yılı içinde yapılacak. Muhtarlarımız ve mahalle sakinleri bu hizmetten memnun bizlerde Alanya’nın şehir merkezinden en ücra noktasına en iyi hizmeti getirmenin gayreti içindeyiz. Allah’ın izniyle bir yıl içinde özellikle kırsal mahallelerimizin bir çok sorununu çözmüş olacağız" dedi.