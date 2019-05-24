Büyükşehir harıl harıl 

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Alanya Hizmet Birimi’ne bağlı ekipler, Turizm Sezonu öncesi Alanya’da son rötuşları yapıyor. Büyükşehir, sorumluluk alanı içinde yer alan bulvar, cadde, kaldırım ve yollarda bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Atatürk Bulvarı’nda bozuk olan taşlar kaldırılıyor. Çöken ya da göçen yerler elden geçiriliyor. Tüm bu çalışmalar el ayağın sokaktan çekildiği saatler olan sabah 04:00 ile 08:00 arasında gerçekleştiriliyor.

Araçlar ve yayalar rahatlayacak

Yaz aylarıyla birlikte araç ve yaya trafiğinin artacağı Alanya’da gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra yörede yaşayan vatandaşların da daha rahat ve düzenli cadde ve kaldırımlarda yürümeleri için oluşturulan ekipler, yoğun bir mesai ile yol ve kaldırım standartlarını yükseltmeye çalışıyor. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak cadde ve kaldırımlar turizm sezonuna hazır hale getirilecek.