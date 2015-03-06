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Büyükşehir denetimde

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi’ne bağlı zabıta ekipleri, Alanya’daki 4 toptancı hali ve şehrin farklı noktalarına kurulan tüm semt pazarlarda denetim yapmaya başladı

Büyükşehir denetimde

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi’ne bağlı zabıta ekipleri, Alanya’daki 4 toptancı hali ve şehrin farklı noktalarına kurulan tüm semt pazarlarda denetim yapmaya başladı

06 Mart 2015 Cuma 15:00
Büyükşehir denetimde
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Alper KUTAY ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi’ne bağlı Alanya Toptancı Hali zabıta ekipleri, hal ve pazarlara giren sebze ve meyvelerin faturalarını ve hal kayıt sisteminde yer alıp almadığını kontrol etmeye başladı. Zabıta ekibi hal içindeki çalışmalarının yanı sıra Alanya merkez ve civar mahallelerde kurulan tüm pazarlarda iş yapan esnafı tek tek ziyaret edip denetimlerini sürdürüyor. Evraklar tek tek kontrol edilirken, bildirim belgesi ve faturası olmayanlar uyarılıyor, ürünlerin kayıt altına alınması sağlanıyor. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Büyükşehir Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, hallerde ve pazarlardaki denetimlerin zabıta ekipleri tarafından sürekli yapılacağını belirterek, “Böylece Alanya hallerine ve pazarlarına giren kaçak ürünler önlenmiş olacak. Vatandaşın yediği ürününün menşei belli olacak, ayrıca devletin aldığı payda eksilme olmayacak” dedi.
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Son Güncelleme: 06.03.2015 14:09
Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet BirimiPazar
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