Büyükşehir denetimde

Alper KUTAY ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi’ne bağlı Alanya Toptancı Hali zabıta ekipleri, hal ve pazarlara giren sebze ve meyvelerin faturalarını ve hal kayıt sisteminde yer alıp almadığını kontrol etmeye başladı. Zabıta ekibi hal içindeki çalışmalarının yanı sıra Alanya merkez ve civar mahallelerde kurulan tüm pazarlarda iş yapan esnafı tek tek ziyaret edip denetimlerini sürdürüyor. Evraklar tek tek kontrol edilirken, bildirim belgesi ve faturası olmayanlar uyarılıyor, ürünlerin kayıt altına alınması sağlanıyor. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Büyükşehir Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, hallerde ve pazarlardaki denetimlerin zabıta ekipleri tarafından sürekli yapılacağını belirterek, “Böylece Alanya hallerine ve pazarlarına giren kaçak ürünler önlenmiş olacak. Vatandaşın yediği ürününün menşei belli olacak, ayrıca devletin aldığı payda eksilme olmayacak” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.