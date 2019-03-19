Büyükşehir'den örnek uygulama

2017 yılının ikinci yarısında hizmete giren Aşevi’nden bugüne kadar 211 bin 365 kişi 3 çeşit sıcak yemek ikramı yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Tosmur Misafirhanesi yanında hizmet veren 1500 kişi kapasiteli Aşevi’nde günde yaklaşık 1000 kişiye 3 çeşit yemek ulaştırılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in ilk başkanlık döneminde Antalya’da kurduğu Aşevi’nin ikincisi 2017’nin Ağustos ayında Alanya’da hizmete girdi. 1500 kişi kapasiteli Aşevi’nde 3 araç ve 7 personelle Alanya ve Gazipaşa’daki ihtiyaç sahiplerine hizmet veriliyor.

ÖĞRENCİLERE DE YEMEK VERİLİYOR

Aşevi’nde 323 ihtiyaç sahibi, 550 öğrenci ile Hasta ve Hasta Yakınları Tesisi’nde kalan vatandaşlara günlük 3 çeşit sıcak yemek yapılıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Aşevi’nde Gıda mühendisi denetiminde en kaliteli ve markalı malzemelerin kullanıldığı yemeklerin hazırlıkları bir gün öncesinden başlıyor ve yapılan kontrollerin ardından ertesi sabah ihtiyaç sahibi kişilerin evlerine tek tek dağıtılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Alanya’da birçok eksiği giderdik, yıllardır kangren haline gelen sorunları çözdük, çözmeye devam ediyoruz” dedi.

AŞEVİ’NDE 365 GÜN 3 ÇEŞİT YEMEK VAR

Şehrin temel sorunlarının yanı sıra sosyal belediyeciliğin gereklerini de yaptıkları çalışma ve yatırımlarla yerine getirdiklerini söyleyen Türel, “Bu kapsamda Antalya’dan sonra Alanya’ya kazandırdığımız Aşevi ile ihtiyaç sahibi insanlarımıza haftanın her günü yılın 365 gününde 3 çeşit sıcak yemek ikram ediyoruz. Şu anda 1000 kişiye sıcak yemek gönderiyoruz. Bu tesisimizle bu 1500 rakamına çıkacak. Sadece Alanya değil, Gazipaşa’da ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bir tas çorba ve yemek göndereceğiz. İnancımız gereği komşusu aç yatan bizden değildir. Biz bunun gereğini yerine getiriyoruz” diye konuştu.

