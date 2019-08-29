banner516

banner470

banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Büyükşehir'den Gündoğmuş tarımına destek

Karadere Sulama Tesisi ile 588 dekar arazi sulanacak

GÜNCEL 29.08.2019, 13:52 Melike Temir
Büyükşehir'den Gündoğmuş tarımına destek
banner404

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş’un Karadere Mahallesi’nde sulama tesisi inşa ediyor. Tesis tamamlandığında 588 dekar arazi suya kavuşacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hedefiyle tarıma ve çiftçiye desteği sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu kapsamda Gündoğmuş İlçesi Karadere Mahallesi’nde tarımsal sulama tesisi kazandırıyor.Yapımı hızla devam eden proje ile Karadere kaynağından alınan suyla 588 dekar arazinin sulanması sağlanacak. Karadere’den iki adet su alım bandı ile alınacak sulama suyu, döşenecek 1700 metre uzunluğundaki boru hatları ile tarım arazilerine ulaştırılacak.
VERİM VE KAZANÇ ARTACAK
İlçe tarımına büyük katkı sunacak sulama tesisini mahalledeki tüm çiftçiler kullanabilecek.Toprağın verimini ve ürün çeşitliliğini arttıracak sulama tesisi ile çiftçinin kazancı da artacak.Projenin eylül sonu tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

#büyükşehir #Gündoğmuş #Tarım
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545