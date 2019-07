Büyükşehir'den Gazipaşalı çiftçilere destek

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla Antalyalı çiftçilerin sorunlarını mercek altına aldı. Çiftçilerin en büyük eksiği olan tarımsal sulama boruları konusundaki sıkıntıları fark eden büyükşehir ekipleri, sahada yaptıkları fizibilite çalışmasıyla gelen talepleri değerlendirip çiftçilerin mağduriyetine son veriyor. Gazipaşa'da da 3 mahalleye sulama borusu desteği veren Büyükşehir Belediyesi, ilçeden gelen talepleri değerlendirmeye devam ediyor.



3 MAHALLEYE BORU YARDIMI

Tarıma destek amacıyla her türlü tarımsal altyapıyı çiftçiler için hazırlamaya gayret eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in de desteğiyle Gazipaşa'da çiftçilere destek vermeye devam ediyor. Son olarak ilçeye bağlı Çile mahallesine 1500 metre, Doğanca mahallesine 500 metre, Karatepe mahallesine ise 60 metre olmak üzere toplamda 2060 metre boru yardımında bulunuldu. Bununla birlikte 3 mahallenin daha tarımsal sulama borusu ihtiyacının karşılanması için onay çıktı. İlçeye bağlı diğer mahallelerde de gelen talepler doğrultusunda incelemelerini sürdüren büyükşehir ekipleri, sadece Gazipaşa'da değil Antalya'nın dört bir köşesindeki çiftçiler için de desteklerini sürdürüyor.



DOĞANCA'DA BELEDİYE VE VATANDAŞ EL ELE VERDİ

Gazipaşa'ya bağlı Doğanca Mahallesi Değirmendere mevkiinde yaşayan vatandaşların yıllardır hasretini çektiği sulama suyu da Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in desteğiyle sona erdi. Bugüne kadar ürettikleri mahsulleri zor şartlarda yetiştiren, kıt imkânlarla sulamaya çalışan Doğanca halkı, büyükşehir belediyesi ile el ele verip sulama suyu hattını oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi, 500 metre sulama borusu ile iş makinesi ve teknik personel desteği sağlarken, Doğanca halkının da desteğiyle Değirmendere mevkiinin sulama suyu hattı tamamlandı.



MUHTARDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Doğanca Mahalle Muhtarı Zülfikar Sönmez, Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür ederek, “Mahallemizde üretim yapan çiftçilerimiz gerçekten zor şartlarda mahsullerini yetiştiriyor. Çoğu vatandaşımız geçimini bile zor sağlarken, sulama suyu borusu gibi teknik altyapı ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Buradaki sıkıntıyı büyükşehir belediyemize ilettik. Çok kısa bir süre içerisinde geri dönüş sağladı. Çok şükür Değirmendere mevkimizin sorununu Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in desteğiyle çözdük. Emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.