Büyükşehir'den DEMAŞ'a son nokta! DEMAŞ arazisi...

ALPER KUTAY

ALANYA Belediyesi tarafından turizm ticaret alanına dönüştürülmesi planlanan ve kamuoyunda DEMAŞ olarak bilinen Damlataş Eğlence Merkezi’nin akıbeti, CHP'nin itirazları sonucu Büyükşehir Meclisi'nde değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Komisyonu'na havale edilmişti. Dün gerçekleştirilen Büyükşehir Meclisi’nde komisyon kararına göre itirazlar kabul edildi ve DEMAŞ’ın kültürel alan olarak yeniden planlanmasına karar verildi. Alanya'da tartışma konusu olan ve kaderinin ne olacağı gündemden düşmeyen DEMAŞ’la ilgili karar çıktı. DEMAŞ’ın imar durumu, Alanya Belediyesi'ne yeniden planlanması için gönderildi. Alanya’dan yapılacak planlama sonrası proje yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulacak.