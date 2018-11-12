Büyükşehir'den çevreci otopark

BELEDİYE Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın en çevreci otoparkını inşa ettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Üçgen Mahallesi'ndeki Giritli Parkı'nın bulunduğu alana yapacağı altı otopark, üstü park olan proje için 11 Haziran 2017'de Üçgen, Cumhuriyet Mahallesi ve Şarampol Caddesi esnafının katımlıyla referandum yapılmış, referandumda bölge halkının projeye destek vermediği görülünce otopark projesinin ihalesi iptal edilmişti. Projenin iptal edilmesinin ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Göçmen Park'ta planlanan diğer otopark inşaatı hızla tamamlandı. Son rötuşların yapıldığı projede, park ve peyzaj çalışmalarına geçildi.

Kent yaşamında büyük bir ihtiyacı karşılayacak 307 araç kapasiteli otoparkın üstü tamamen park, çocuk oyun alanları ve yeşil alan olarak tasarlandı. Mekanik katlı park sistemine uygun şekilde tasarlanan proje, ihtiyaç dahilinde iki misli araç buradan istifade edebilecek şekilde hayata geçirildi. Çevreci proje ile Şarampol Caddesi'ne gelen ziyaretçiler, esnaf ve mahalle sakinleri otopark sıkıntısı yaşamayacak. Yeraltı otoparkının üstü de tamamen yeşil alan olarak değerlendirilecek. Projede çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, spor egzersiz alanı, 3 adet su havuzu ile oturma alanları yer alıyor.

Belediye Başkanı Menderes Türel, bu otopark nedeniyle zamanında çevre katliamı yapmakla suçlandıklarını söyledi. Türel, “Çevre eylemi yapıp bizim bu inşaatı yapmamıza müsaade etmeyenler güvenlik güçlerince uzaklaştırılmıştı o alandan. Nereden nereye geldik" diye konuştu.

Başkan Türel, şunları söyledi:

"Biz çevreyi ne kadar güzel koruyarak, yerin altına muhteşem güzel bir otopark yapıp üstünü de yeşil bir alan haline getiriyoruz. Bittikten sonra tabi bu suçlamaları yapanları ortalıkta görmek pek mümkün olmuyor ama bir gitsinler orada çevre neymiş, çevreye nasıl dikkat ediliyormuş örnek alırlar belki. Ondan sonra daha dikkatli konuşurlar. Dolayısıyla burası da güzel bir proje olarak tamamlandı. Hayırlı olsun."