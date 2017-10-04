Büyükşehir'den Batı çıkarması 

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi, Alanya’nın 102 mahallesine yatırımların daha hızlı, pratik ve kolay gitmesi için bir çalışma başlattı. Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney’in talimatı ile başlatılan çalışmayı Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Şube Müdürü İlyas Şirin başkanlığındaki bir ekip yürütüyor. 68 kırsal mahalle başta olmak üzere Alanya’nın 102 mahallesini tek tek ziyaret edecek olan ekip, burada mahalle muhtarı ve sakinleriyle bir araya gelerek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi’nin kurulduğu 2014 yılından bu yana mahalleye yaptığı yatırımlar, devam eden yatırımlar ve yapılması istenen hizmetleri tespit ediyor. Talepler yazılıyor ve fotoğraflarla belgeleniyor. Şu ana kadar yapılan çalışmada, mezarlıkların bakımı, temizlenmesi, yürüyüş yollarının yapılması, duvar ve namazgahların yapılması, okulların, camilerin ve sosyal binaların boya ve badanası, bakım ve onarımı, tuvaletlerinin yapılması, çatılarının bakım ve onarımı, şadırvan yapılması, oturma bankları ve kapalı otobüs duraklarının yollara konması, yolların bakımı, yama yapılması ve yolun bozulmasına neden olan suyun geçtiği yerlere büz konulması, camilerin halılarının yenilenmesi, çocuklar için oyun alanları yapılması en çok dikkat çeken talepler oldu.

Bir taraftan ekip mahalle ziyaretlerini sürdürmeye devam ederken, diğer taraftan da taleplerin yerine getirilmesi için çalışmalara başlandı. Ekim ayından itibaren kısa vadede çözülecek talepler yerine getirilmeye başlanırken, yatırım programına alınması gerekenler için de proje çalışmaları yapılıyor. Bu çalışma kapsamında talep ve istekleri tespit edilen 22 mahallede çalışmalara başlandı. Alanya Hizmet Birimi’ne bağlı ekipler, 22 mahalledeki toplam 44 mezarlıkta temizlik çalışmalarına başladı. Ekipler, ot ve çalı biçme, ağaç budama ve genel temizlik çalışmalarını 45 kişilik bir grupla yapıyor.

Diğer yandan sinekle mücadele ekipleri de tespit edilen mahallelerde başta kara sinek olmak üzere, pire ve sivrisinek mücadelesini oluşturduğu ekiplerle aralıksız sürdürüyor. Yol bakım ve onarım ekipleri de mahalle yollarının bakım ve onarımı ile yama çalışmasını gerçekleştiriyor. Çalışmaların 10 gün içinde tamamlanması ve diğer mahallelere geçilmesi planlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, 2017 yılının son üç ayı ve 2018 yılı içinde tespit edilen tüm sorunların çözüleceğini ve taleplerin yerine getirileceğini kaydetti.