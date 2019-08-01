Büyükşehir'den Alanya'da trafiğe levhalı önlem

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi asfalt dökerek daha konforlu ve güvenli getirdiği yollara trafik uyarı levhaları yerleştirerek sürücüleri dikkatli olmaları noktasında uyarıyor. Alanya Gedevet Yolu'nun Taşatan yol ayrımına kadar olan bölümde çalışmalarını sürdüren ekipler Büyükşehir sınırına kadar olan bölümde trafik uyarı levhalarının yerleştirilmesini tek yönlü olarak tamamlandı.



YOLA ÇİFT YÖNLÜ LEVHA TAKILACAK

Çift yönlü yapılması planlanan trafik uyarı levhaları önümüzdeki günlerde de yolun diğer bölümüne takılacak. Trafik levhalarıyla sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri hedefleniyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesinin yol kenarlarına taktığı trafik uyarı levhalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



SERİK'TE LEVHALAR YENİLENDİ

Diğer yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Serik'in Kadriye ve Atatürk caddelerinde trafik levhalarının kontrolünü yaptı. Turizm sezonu nedeniyle yoğunluğu artan yolda trafiğin daha güvenli işlemesi için yıpranmış levhalar da değiştirildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2019, 14:28