Büyükşehir'de ASMEK depremi! Yeniacun görevinden istifa etti

AK Parti Gençlik Kolları’nda uzun süre başkanlık görevini sürdürdükten sonra 2014 Yerel Seçimleri’nden hemen sonra Cuma Pazarı içerisindeki ASMEK’te müdür olarak göreve başlayan Yeniacun, Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’ye geçmesinin ardından Alanya’da görevinden istifa eden ilk birim amiri oldu. İstifa süreci hakkında Yeni Alanya’ya konuşan Yeniacun, “Herhangi bir baskı yoktu, hatta işimden memnundum ama özel sektörde çalışmak için böyle bir karar aldım” dedi. Edinilen bilgilere göre, Yeniacun’un önümüzdeki hafta Aytemiz Alanyaspor Kulübü yöneticilerinden Bilal Gömeç’in sahibi olduğu ALBİMO Mobilya’da mesaiye başlayacağı öğrenildi.