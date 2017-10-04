Büyükşehir cami halılarını yeniliyor

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, camilerin halılarının yıkanması çalışmasının yanında cami halılarını da yeniliyor. Özellikle kırsal mahalle ve yaylalardaki camilerin halılarının yenilenmesi talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi çalışma başlattı. Mahalle muhtarları ya da vatandaşların talepleri doğrultusunda eskiyen, yıpranan ya da artık kullanılmayacak hale gelen Saburlar Mahallesi Merkez Cami, Başköy Mahallesi Yayla Cami ve Kestel’de bulunan Fakülte Cami’nin halıları Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa sürede yenilenerek vatandaşın hizmetine sunuldu. Yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney’e teşekkür etti. Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Özellikle kırsal alanlardaki camilerin halıları konusunda sürekli talepler geliyor. Bugüne kadar pek çok caminin halısını yeniledik. Bundan sonra da bu faaliyetimiz devam edecek" dedi.