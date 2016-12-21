'Büyükşehir Bucakoluk'a iyi gelecek'

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN en uzak yerleşim birimlerinden olan Değirmendere Mahallesi Muhtarı Kasım Günay, bölgeye hizmet getiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'e teşekkür etti. Değirmendere Mahallesi'ndeki Bucakoluk Mevkii'ne hem asfalt hem de altyapı hizmeti getirilmesinden memnuniyet duyduğunu söyleyen Muhtar Günay, "Bölgemiz şehir merkezine uzak olmasına rağmen bir telefonla hemen hizmet getiren Büyükşehir Koordinatörü Hüseyin Güney'e ve ASAT Alanya Müdürü Fatih Uysal'a bölge halkı adına teşekkür ediyorum. Bizleri hizmete boğan ve hizmetlerini esirgemeyen Büyükşehir yetkililerine ve çalışanlarına müteşekkirim" dedi.

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