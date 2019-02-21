Büyükşehir Belediyesi’nden Balbey açıklaması

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, mahallenin 2015 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla kentsel yenileme alanı ilan edildiğine dikkat çekilerek, bu ilan sonrası bölgede Antalya Büyükşehir Belediyesince anket çalışmaları ve yenileme modeli çalışmaları yapıldığı kaydedildi. Proje kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel’in Balbeylilerle 5 kez bilgilendirme toplantısı yapıldığı ve bu bilgilendirme ve saha çalışmaları sonucunda Balbeylilerin taleplerini toplayabilmek amacıyla ön protokoller yapılarak en fazla isteklinin bulunduğu 6722 ve 6636 adaların 1. etap proje alanı olarak belirlendiği kaydedildi.

Yazılı açıklamaya şöyle devam edildi:

“1. Etap olarak belirlenen alan, Balbey Yenileme Alanının güneyinde kalan Sobacılar Çarşısı ve İsmet İnönü Parkı’nın kuzeyindeki bölümdür. 1. Etap olarak belirlenen bu alanda hak sahiplerinin yüzde 85’i ile uzlaşı sağlanmıştır. Ön protokol sonucunda hak sahibi vatandaşlarımızın talepleri belirlendiğinden; bu talepleri doğrultusunda plan ve kentsel tasarım projeleri hazırlanmıştır. Yapılan bütün teknik çalışmalarla ilgili Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer yetkili mercilerin olumlu görüşleri alınmıştır.

Balbey’de 1. Etap olarak belirlenen alanda Büyükşehir Belediye Meclisi’nden de salt çoğunlukla geçen Kentsel Tasarım ve Mimari Projelerine uygun şekilde vatandaşlarımız ile uzlaşma ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri imzalanmasına başlanmıştır. İnşaat sözleşmesi imzalanma sürecinde sona gelinmesi ile birlikte özellikle 10 metrekareden küçük hak sahiplikleri ve ulaşılamayan hak sahipleri nedeniyle projenin uygulanabilmesi neredeyse imkânsız hale gelmiştir.

Bu çözümsüzlükleri ortadan kaldırmak, projeyi sabırsızlıkla bekleyen onlarca hak sahibinin hakkını korumak amacıyla zaten 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunda var olan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kamulaştırma yetkisini hızlandırmak amacıyla Belediyemiz tarafından Cumhurbaşkanlığından istenen acele kamulaştırma kararı Yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu karar, daha önce Balbey’in tamamının yenileme alanı ilan edilmesi nedeniyle ve diğer etaplarda aynı şekilde 10 metrekareden küçük ve ulaşılamayan hak sahiplerinin bulunması nedeniyle Balbey’in tamamı için alınmıştır.

Ancak bu acele kamulaştırma kararı Balbeyli hemşerilerimizin bir bölümü tarafından Balbey’deki bütün parsellerin kamulaştırıldığı şeklinde yorumlanmıştır. Dünyanın gözbebeği Kaleiçi projesinin bir benzerinin yapılarak Antalya’ya kazandırılmasına yönelik bu çalışma bazı siyasi çevreler tarafından suistimal edilerek kamuoyu yanıltılmaktadır. Bu kararımız Balbey sakinlerinin yanlış yönlendirilmelerini ortadan kaldırmaya yönelik şeffaf belediyeciliğimiz göstergesidir. Antalya’mızda daha önceden gerçekleştirdiğimiz birçok projede vatandaş katılımını önemsediğimiz yaptığımız referandumlarla anlaşılmaktadır. Aldığımız bu karar hiçbir soru işaretine mahal bırakmayacak, Balbeyli vatandaşlarımızı mutlu edecektir.

Çalışmalarımızın en başından itibaren amacı Balbey’de temel koruma prensiplerinden ve Balbey’i Balbey yapan tarihi özelliklerinden taviz vermeden, hak sahiplerinin taleplerini karşılamak ve Balbey’in Antalya’mıza değer kazandırmasını sağlamaktır. Bu temel amacımıza zarar verilebilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak üzere; Cumhurbaşkanlığımızca daha önce verilen Balbey’in bütününü kapsayan acele kamulaştırma kararının düzeltilmesi talep edilmiştir. Düzeltme talebimiz 1. Etaptaki 6722 ve 6636 adalardan oluşan 2 adada ulaşılamayan ve 10 metrekarenin altında hisseleri bulunan 19 hissedarın toplam 1066,79 metrekare alanını kapsamaktadır. Bunun dışında 21/02/2019 tarihli ve 98020357-752.01.01-E17487 sayılı yazımızla, Balbey’de bulunan diğer parsel ve alanlara ait acele kamulaştırma kararının kaldırılması talep edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”