Büyükşehir Belediyesinde hedef "Sıfır Atık"

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanıyor. Proje kapsamında belediye birim müdürlüklerinde görevli personele yönelik Sıfır Atık Projesi uygulama eğitimi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin’in de katıldığı eğitimde personele projenin detayları tanıtıldı, konuya ilişkin ilk eğitim verildi. Personelin, çalıştığı ortamda kendi çöpünü nasıl ayrıştıracağı slayt ve videolarla anlatıldı.

Sıfır Atık Projesi eğitimi verildi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisleri tarafından düzenlenen eğitimde israfın önlenmesi, atıkları geri kazanarak ekonomiye katkı sağlanması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması gibi konu başlıklarına değinildi. Ayrıca Sıfır Atık Projesi kapsamında Belediye içerisinde belirlenen noktalara renk skalasına göre geri dönüşüm kutularının yerleştirileceği ve böylece çıkan atıkların kaynağında ayrı toplanacağı da yapılan eğitim sunumunda belirtildi. Toplantıda ayrıştırılan çöplerin ne şekilde dönüştürüleceği hakkında bilgi veren yetkililer, hem doğanın kazanacağı hem de çevre bilincinin aşılanacağını vurguladı.

Adım Adım “Sıfır Atık”

Büyükşehir olarak israfın önlenmesi, doğal ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi için çalışmalarını her platformda yürüttüklerini dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, “Yenilenebilir enerji kaynaklarını çöp diye tabir ettiğimiz atıklardan elde ediyoruz. Bu bağlamda Başkanımız Menderes Türel’in hassasiyetleriyle Antalya’ya kazandırdığımız Kızıllı Entegre tesisimizde çöpten günlük 4 megavat elektrik enerjisini üretiyoruz. Ve bu tesislerin çoğalması için çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Doğa ile insan arasında karşılıklı bir ilişkinin olduğunu söyleyen Erçin, “Siz doğaya ne verirseniz aynı şekilde karşılığını alırsınız. Bugün burada başlattığımız yerinde ayrıştırma ile sıfır atık projesini en üst seviyeye getireceğiz. Projenin mimarı Sayın Emine Erdoğan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.