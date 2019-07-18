Büyükşehir Belediyesi yayla yollarına bakım ve onarım yapıyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi ekipleri, yaz sezonuyla birlikte kış döneminde bozulan yollarda başlattığı genel çalışmayı aralıksız sürdürüyor. Alanya Hizmet Birimine bağlı ekipler, Alanya’nın doğu, batı ve kuzeyindeki mahallelerin grup yollarında yama ve bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kırsal hizmetler ekipleri tarafından Nisan ayında başlayan çalışmalar kapsamında bugüne kadar Gümüşkavak, Kızılcaşehir, Türkler, Dim Grup Yolu, Başköy, Alanya Merkez sahil yolu ve 25 Metrelik yol, İmamlı, Kargıcak Grup yolu, MahmutseydiGedevet Grup yolu, Uğrak, Hocalar, Taşbaşı, Öteköy, Dimalacami, Dereköy, Ispatlı, Süleymanlar, Türktaş, Çamlıca, Özvadi, Keşefli, Aliefendi, Kayabaşı ve Hacıkerimler Mahalleleri’nin grup yollarındaki çalışmalarını tamamladı. EkiplerSaburlar ve Karamanlar Mahallesi’ndeki çalışmalarına ise devam ediyor. Belirlenen program dahilindeyolları bozuk olan mahallelerde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek.

YAYLA YOLLARINA BAKIM YAPILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, mahalle yollarında bakım ve onarım çalışması yaparken diğer yandan da aşırı yağışlar sonrası bozulan ve çukurlar meydana gelen yayla yollarında çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, Barcın, Beyreli, Kocaoğlanlı, Tırılar, Çamlıca, Çeltek, Çayarası ve Kadıyakası bölgelerindeki yaylaların yollarında bakım onarım ve şarampol temizliği gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi ekipleri program dahilinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 12:31