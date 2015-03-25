Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Büyükşehir, Alanyalı çocukları sevindirecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Şeker Portakalı Çocuk Etkinlik Aracı’ birbirinden renkli oyunlar ve gösterilerle Alanyalı çocuklarla buluşacak

Büyükşehir, Alanyalı çocukları sevindirecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Şeker Portakalı Çocuk Etkinlik Aracı’ birbirinden renkli oyunlar ve gösterilerle Alanyalı çocuklarla buluşacak

25 Mart 2015 Çarşamba 12:29
Büyükşehir, Alanyalı çocukları sevindirecek
banner404
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Şeker Portakalı Çocuk Etkinlik Aracı’ birbirinden renkli oyunlar ve gösterilerle Alanyalı çocuklarla buluşacak. Antalya'nın merkeze uzak ilçelerine giderek, çocukları keyifli etkinliklerle buluşturmayı amaçlayan Şeker Portakalı Çocuk Etkinlik Aracı, yolculuğuna devam ediyor. Her hafta farklı bir ilçeye uğrayan
Şeker Portakalı, Kumluca, Demre ve Finike’nin ardından Alanyalı çocuklarla bir araya gelecek. Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) 28 Mart Cumartesi günü saat 14.00’de çocuklarla buluşacak olan Şeker Portakalı, çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmayı hedefliyor. Etkinlik, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Jonglör, sihirbaz ve tahta bacak şovlarının yer alacağı etkinlikte Pamuk Prenses ve çizgi karakterler de çocuklarla buluşacak. Hem eğitici hem eğlenceli etkinliklerle çocuklara ulaşan Şeker Portakalı, gittiği her ilçede büyük ilgi gördü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 25.03.2015 11:36
Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiŞeker PortakalıÇocuk Etkinlik AracıDemreAkmAlanya Kültür Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
‘Kızılay’a yapılan kan bağışı arttı’
‘Kızılay’a yapılan kan bağışı arttı’
Kemal Kaçmaz'ın eşi Emine Kaçmaz vefat etti
Kemal Kaçmaz'ın eşi Emine Kaçmaz vefat etti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim