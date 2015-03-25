Büyükşehir, Alanyalı çocukları sevindirecek

25 Mart 2015 Çarşamba 12:29
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Şeker Portakalı Çocuk Etkinlik Aracı’ birbirinden renkli oyunlar ve gösterilerle Alanyalı çocuklarla buluşacak. Antalya'nın merkeze uzak ilçelerine giderek, çocukları keyifli etkinliklerle buluşturmayı amaçlayan Şeker Portakalı Çocuk Etkinlik Aracı, yolculuğuna devam ediyor. Her hafta farklı bir ilçeye uğrayan
Şeker Portakalı, Kumluca, Demre ve Finike’nin ardından Alanyalı çocuklarla bir araya gelecek. Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) 28 Mart Cumartesi günü saat 14.00’de çocuklarla buluşacak olan Şeker Portakalı, çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmayı hedefliyor. Etkinlik, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Jonglör, sihirbaz ve tahta bacak şovlarının yer alacağı etkinlikte Pamuk Prenses ve çizgi karakterler de çocuklarla buluşacak. Hem eğitici hem eğlenceli etkinliklerle çocuklara ulaşan Şeker Portakalı, gittiği her ilçede büyük ilgi gördü.
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Son Güncelleme: 25.03.2015 11:36