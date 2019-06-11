31 MART Yerel Seçimleri'nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Muhittin Böcek, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve yönetiminin raporu doğrultusunda Alanya'da disiplini sağlamak için düğmeye bastı. Otogar bölgesi Meteoroloji Müdürlüğü karşısındaki sahil girişinde bulunan kaldırıma izinsiz konulan korsan büfe, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kaldırıldı, vinçle yerinden sökülen kaçak büfe depoya konuldu. Korsan büfelere savaş açan Büyükşehir Alanya Hizmet Birimi, işletmeciye de para cezası verildiğini bildirdi.
Büyükşehir Alanya'da kaçak avında
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın ana arterlerindeki kaldırımlara izinsiz konulan büfeleri vinçle kaldırdı, işletmecilerine para cezası verdi
31 MART Yerel Seçimleri'nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Muhittin Böcek, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve yönetiminin raporu doğrultusunda Alanya'da disiplini sağlamak için düğmeye bastı. Otogar bölgesi Meteoroloji Müdürlüğü karşısındaki sahil girişinde bulunan kaldırıma izinsiz konulan korsan büfe, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kaldırıldı, vinçle yerinden sökülen kaçak büfe depoya konuldu. Korsan büfelere savaş açan Büyükşehir Alanya Hizmet Birimi, işletmeciye de para cezası verildiğini bildirdi.
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