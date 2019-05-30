Büyükşehir Alanya'da bayrama hazır

ALPER KUTAY

1 HAZİRAN'DAN itibaren başlayacak olan Ramazan Bayramı tatili, 10 Haziran’da sona erecek. Uzun sürecek tatil için hem Alanya halkı hem de gelen yerli ve yabancı misafirlerin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda bayramlarını ve tatillerini geçirmeleri için, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi tüm hazırlıklarını tamamladı. Bayram Tatili boyunca vatandaşlar, herhangi bir sorun yaşadıkları zaman 112 itfaiye, 153 zabıta ve 185 ASAT’ı arayarak sorunlarını iletebilecek. Ayrıca Aşevi, tatil boyunca ihtiyaç sahiplerine üç öğün sıcak yemeklerini servis etmeye devam edecek. Engelsiz Ulaşım Aracı vatandaşlara hizmetini sürdürecek. Temizlik ekipleri sorumluluk alanı içinde bulunan bulvar cadde ve parklarda dönüşümlü olarak çalışmalarını sürdürecek. Park ve Bahçeler ekipleri de yeşil alan ve parklarda gerekli çalışmalarına devam edecek. Diğer yandan vatandaşların en çok ziyaret ettiği mezarlıklarda da bakım, onarım ve temizlik çalışmaları tamamlandı. Alanya’nın doğu, batı ve merkezinde vatandaşların sık ziyaret ettiği mezarlıklarda arife günü vatandaşlara ücretsiz olarak 10 bin çiçek dağıtımı gerçekleştirilecek. Tüm birimleriyle bayrama hazır olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi huzurlu ve güzel bir bayram için görev başında olacak.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 18:10