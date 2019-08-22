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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'güven mektubu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan Endonezya, Filipinler, Irak ve Mali'nin Ankara Büyükelçilerini kabul etti

GÜNCEL 22.08.2019, 18:04 Enes Subaşı
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'güven mektubu'
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önce Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'ı kabul etti. Erdoğan, ardından sırasıyla Filipinler Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hassan H.A. Janabi ve Mali Büyükelçisi Mohamed Aly Ag İbrahim'i kabul etti. Büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi İbrahim, güven mektubu sunumunun ardından Erdoğan'a ailesini takdim etti. İbrahim'in 4 çocuğundan en küçüğü Amadou Ag Mohamed Aly'i kucağına alan Erdoğan, bir süre çocukla sohbet etti.

#Büyükelçiler #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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