Büyükelçi Göktaş Papa'ya güven mektubunu sundu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vatikan nezdinde tam yetkili ve olağanüstü büyükelçi olarak atadığı Lütfullah Göktaş, Katolik Kilisesinin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus tarafından öğle saatlerinde Vatikan'daki Papalık Sarayı'nda kabul edildi.

Göktaş'ın Papa'ya güven mektubunu sunduğu kabul, samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Papa Franciscus, güven mektubunu teslim almasının akabinde, şahsi kütüphanesinin bulunduğu salona davet ettiği Büyükelçi Göktaş ile bir süre sohbet etti.

Yaklaşık 20 dakika süren baş başa görüşmede, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Suriye'deki insanlık dramı, Kudüs ile ilgili son gelişmelere değinildi.

Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki ilişkilerin de gündeme geldiği görüşmede, din ile terörün birbiriyle bağdaştırılamayacağı, terörün ve aşırılığın her türüyle ortak mücadelenin önemi, her iki tarafın karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkileri geliştirmelerinin ön yargıların kalkmasına da katkı sağlayacağı üzerinde duruldu.

Büyükelçi Göktaş, daha sonra Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin tarafından da kabul edildi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmasının akabinde Roma'da Vatikan'a bağlı yüksek öğrenim kurumlarından Papalık Gregorius Üniversitesinde dinler tarihi alanında yüksek lisans yapan Büyükelçi Göktaş, dinler ve kültürlerarası ilişkiler konusunda uzmanlığıyla tanınıyor.

Roma'da 2011 yılına kadar uzun süre gazetecilik yapan Göktaş, 2003-2011 tarihleri arasında Anadolu Ajansının İtalya Temsilcisi olarak da çalıştı. Şubat 2011'de Başbakanlık Basın Danışmanı olarak atanmasının ardından Türkiye'ye dönen Göktaş, 2011-2014 yıllarında Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde, basın danışmanlığı; Erdoğan'ın 2014'te Cumhurbaşkanı olmasının akabinde de Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı olarak görev yaptı.

İtalya Devlet Nişanı sahibi Göktaş, çeviri çalışmaları ile de tanınıyor. Filistinli şair Mahmud Derviş’in şiirlerinden birer seçki niteliğindeki Ölümü Seviyorlar Benim (Armoni, İstanbul 1988), Biz Kaybettik Aşk Da Kazanmadı (Kitabevi, İstanbul 2008) adlı çevirilerinin yanı sıra Necip Mahfuz'un Başkan'ın Öldürüldüğü Gün (Ağaç, İstanbul 1992), Salih El Kallab'ın Techirden İntifadaya: Ebu Cihad'ın Öyküsü (Belge, İstanbul 2007) adlı kitapları da Göktaş'ın Türkçe'ye kazandırdığı eserler arasında yer alıyor.