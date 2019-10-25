Büyükelçi Chilcott, Boris Johnson'un büyük dedesinin köyünü ziyaret etti

BİRLEŞİK Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı'yı ziyaret etti. Chilcott, görüşmenin ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Büyükelçi Chilcott, burada öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Chilcott, ulusal güvenlik, ekonomi ve ticaret konularından bahsederek, "Bu üç sınıfta da Türkiye son derece önemli bir ülkedir. Ulusal güvenlik konularına bakacak olursak, Türkiye ve Birleşik Krallık, NATO nezdinde müttefikler. Türkiye NATO ülkeleri arasında en büyük ikinci silahlı kuvvetlere sahip ülke ve yine aynı şekilde NATO ülkeleri arasından belki de en istikrarsız bölgede bulunan ülke. Özellikle de düzensiz göçle mücadele, terörle mücadele, ağır organize suçlarla mücadele gibi konularda Birleşik Krallık için Türkiye kadar önem arz eden birkaç ülke var sadece. Ticaret ve ekonomi konusunda ise Türkiye bir G-20 ülkesi. Birleşik Krallık firmalarını gerek Türkiye'de yatırım yapmak, gerekse Türkiye'deki pazarlara sokmak konusunda çok ciddi fırsatlar sunmaktadır. Ticaretimizde büyük bir artış var. Her iki ülke için de aramızdaki bu ticaret ve yatırım ilişkileri son derece önemli" dedi.

'TÜRKİYE, BİRLEŞİK KRALLIĞIN İKİLİ İLİŞKİLERİNE YATIRIM YAPMAK İSTEDİĞİ ÜLKE'

Büyükelçi, Dominick Chilcott, konuşmasında şunları kaydetti:

"Brexit sonrasında, Avrupa Birliği'nden çıktığımızda biz gümrük birliğinden de çıkmış olacağız. Bu noktada Türkiye ile aramızda devam ettirmekte olduğumuz bu güzel ticaret ve yatırım ilişkilerini daha da iyi bir şekilde devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduğumuz yasal çerçeveyi oluşturmamız gerekecek. Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden biri olarak, bir NATO müttefiki olarak, bölgesinde nüfusu hızla artan bir aktör olarak ve küresel olarak önemini sürekli arttıran Türkiye, Brexit sonrası dünyada Birleşik Krallığın ikili ilişkilerine yatırımda bulunmak isteyeceği en önemli ülkelerden biri olacaktır."

'VİZE REJİMİNDEN KURTULABİLİRİZ'

Chilcott, vize serbestisi ile ilgili gelen soruya şöyle cevap verdi:

"Bizim bazı ülkelere vize rejimi uygulamamız, tamamen söz konusu ülkelerden gelen ziyaretçilerin, ülkeye girdikten sonra vize kurallarına veya ülke kurallarına uyup uymama oranıyla alakalıdır. Vize rejimini ortadan kaldırmanın çok basit bir yolu var, vize kurallarına uymak. Eğer Türkiye ile geleceğimizde bu olacaksa o zaman vize rejiminden kurtulabiliriz."

BÜYÜKELÇİ CHILCOTT, KALFAT KOYUNU ZİYARET ETTİ

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, beraberindeki Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı ve akademisyenlerle birlikte, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un büyük dedesinin köyü Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünü ziyaret etti. Köy halkı tarafından karşılanan Büyükelçi Chilcott, "Burada bulunmaktan çok mutluyum. Burada güzel ve sıcakkanlı insanlar var. Hoş görülü insanlar var. Başbakan Boris Johnson'a selamlarınızı ileteceğim" dedi.

Chilcott, burada Çankırı Karatekin Üniversitesi 'Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halk Oyunları Topluluğu'nun' gösterisini de beğeniyle izledi. Büyükelçi Chilcott, İngiltere Başbakanı Johnson'un Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı'ya yazdığı mektubu da burada kendisine teslim etti. Büyükelçi ve beraberindeki heyet daha sonra Çankırı'dan ayrıldı.