Büyükçekmece seçim sonuçları 2019 son dakika! 31 Mart Büyükçekmece yerel seçim sonuçları oy oranları!

Yerel seçimlerde CHP Büyükçekmece belediye başkan adayı Hasan Akgün Cumhur İttifakı AK Parti Gazipaşa Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, SP Büyükçekmece belediye başkan adayı Caner Bitiş, Vatan Partisi Büyükçekmece belediye başkan adayı Hasan Baydemir, BBP Büyükçekmece belediye başkan adayı Halil Eker oldu. 2014 yılındaki seçim yarışında kazanan taraf CHP olmuştu. 31 Mart yerel seçim sonuçları ve oy oranları ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
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BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Büyükçekmece yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2019, 17:35