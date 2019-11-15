Büyük tepki çekmişti! O tabela kaldırıldı...
İstanbul Sultan 2. Abdülhamit döneminden kalma kitabenin önündeki dükkan tabelası kaldırıldı
GÜNCEL 15.11.2019, 17:51
Mahmutpaşa'daki tarihi bir handa 5 ayrı dilde üzerinde "Tarakçı ve kehribarcı Agah Efendi ve Mahdumlarının" ile "El kasibi habibullah" yani "Kazananı Allah sever" yazılı kitabe bulunuyor. Arapça, İbranice, Fransızca, Ermenice ve Rumca yazılı kitabe 2. Abdülhamit dönemine ait.
Ancak kitabenin önü burada bulanan bir dükkanın tabelası ile tarihi değeri hiçe sayılarak kapatılmıştı.Kitabeyi kapatan tabela DHA'nın haberleri üzerine bugün kaldırıldı.
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