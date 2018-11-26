Büyük sürpriz: İstanbul’da ‘Alanyalı’ aday

İSTANBUL’DA Başakşehir Belediye Başkanı iken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alanyalı Mevlüt Uysal, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi partisi tarafından yeniden aday gösterildi. Ancak Uysal, beklendiği gibi Başakşehir’den değil, bu kez Beylikdüzü’nden aday gösterildi. Başakşehir Adayı ise, Uysal’ın İstanbul BŞB Başkanı seçilmesinin ardından Başakşehir Belediye Başkanlığı görevine gelen Yasin Kartoğlu oldu.
MEVLÜT UYSAL KİMDİR?
Mevlüt Uysal 1966 yılında Alanya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
Üniversite yıllarından itibaren ülke ve toplum sorunları ile yakından ilgilendi, siyasi ve sosyal çalışmaların içerisinde aktif olarak bulundu. Okulu bitirdikten sonra başladığı serbest avukatlık mesleğini icra ederken, bir taraftan da aktif siyasetle uğraştı. AK Parti'nin kurulması ile birlikte, Küçükçekmece İlçe Teşkilatı kurucu başkanı oldu.
2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir’in birleşerek ilçe olması üzerine 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde Başakşehir Belediye Başkanı Adayı olan Uysal, oy kullanan 103 bin 111 seçmenden 39 bin 72’sinin oyunu alarak Başakşehir Belediye Başkanı seçildi.
2014 Yerel Seçimlerde AK Parti adayı olarak ikinci kez seçime giren Uysal, sandığa giden 190 bin 906 seçmenden 92 bin 559 seçmenin oyunu alarak ikinci kez Başakşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.
Uysal, İstanbul BŞB Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasının ardından yapılan seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 29 Eylül 2017 tarihinde görevi devraldı. Mevlüt Uysal, evli ve dört çocuk babası.
BEYLİKDÜZÜ HAKKINDA
Beylikdüzü, İstanbul’un batıdaki ilçelerinden biridir. Nüfusu 315 bindir. Güneyinde Marmara denizi, doğusunda Avcılar, batısında Büyükçekmece, kuzeyinde ise Esenyurt ilçeleri vardır. Yüzölçümü 360 km2'dir. Beylikdüzü İstanbul'un gecekondu yapılaşması olmayan nadir ilçelerinden birisidir. Toplu konut projeleri ve lüks sitelere ev sahipliği yapan ilçede belediyenin yaptığı araştırmaya göre, yaşayanların yüzde 40'ı üniversite mezunudur. Beylikdüzü, İstanbul'un en kozmopolit ilçelerinden biridir, bu özelliği bir Türkiye mozaiği gibidir ve ilçede hatırı sayılı sayıda yabancı vatandaş da ikamet etmektedir. Beylikdüzü ilçesi kişi başına 10 m²'yi aşan yeşil alanları ile bir Avrupa kenti standartındadır. Beylikdüzü ilçesinin hemen hemen her sokağı ve caddesinde simetrik aralıklarla ağaçlar bulunmaktadır. Geniş caddeleri, bulvarları, kaldırımları ve yeşil alanları ile Beylikdüzü İstanbul'un planlı kentleşmiş yeni yüzünü temsil etmektedir.
Beylikdüzü özellikle 1999 Marmara Depremi sonrasında eski ve çürük yapılardan kaçıp Beylikdüzü'ne taşınan İstanbullular ile büyük bir göç almış ve büyümeye başlamıştır. Metrobüs inşaatı ile ikinci göç dalgasına uğramıştır. Beylikdüzü'nün nüfusu göç ile oluştuğu ve nispeten yeni kurulmuş bir yerleşim yeri olduğu için her geleni kucaklayan ve sınıflaşmanın olmadığı dinamik bir semt karakterine sahip olmuştur. Beylikdüzü'nün popüleritesi son zamanlarda çok artmış ve nitelikli konut yatırımının çekim merkezi haline gelmiştir. Beylikdüzü, İstanbul'da en fazla prim yapan bölge olarak yatırımcısına en çok kazandıran ilçe olmuştur. Beylikdüzü sahillerinde deniz suyunun ortalama sıcaklığı 14.4 derecedir.
Beylikdüzü ekonomisi genel olarak sanayi ve ticarete dayalıdır. İlçede Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olan Ambarlı Limanı yer almaktadır. Ambarlı Limanı dünyada en büyük 50 konteyner limanı içerisinde yer almaktadır. Ambarlı Limanı'nın doğusunda bulunan Yakıt Dolum Ve Dağıtım Tesisleri ve Termik Santral ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır.
İlçede Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi çatısı altında Birlik Sanayi Sitesi, Bakırcılar Sanayi Sitesi, Mermerciler Sanayi Sitesi ve Beysan Sanayi Sitesi ilçe ekonomisinin sanayi dalını oluşturur. Beylikdüzü Beykent bölgesinde Arçelik fabrikası bulunmaktadır. İlçede zirai faaliyet olarak arıcılık yapılmaktadır, Gürpınar bölgesinde ise balıkçılık önemli bir geçim kaynağıdır.
İşte AK Parti’nin açıkladığı İstanbul’un ilçelerindeki belediye başkan adayları:
1- ADALAR
ÖZLEM ÖZTEKİN VURAL
İLÇE BAŞKANI - AVUKAT
2- ARNAVUTKÖY
AHMET HAŞİM BALTACI
ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI
3- ATAŞEHİR
İSMAİL ERDEM
SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI
4- AVCILAR
İBRAHİM ULUSOY
AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİNDE BAŞHEKİM
5- BAĞCILAR
LOKMAN ÇAĞRICI
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI
6- BAHÇELİEVLER
HAKAN BAHADIR
İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI - DOKTOR
7- BAKIRKÖY
ALİ TALİP ÖZDEMİR
ESKİ ÇEVRE BAKANI – ESKİ BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI
8- BAŞAKŞEHİR
YASİN KARTOĞLU
BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
9- BAYRAMPAŞA
ATİLLA AYDINER
BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI
10- EYÜPSULTAN
DENİZ KÖKEN
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ
11- FATİH
ERGÜN TURAN
TOKİ BAŞKANI - MÜHENDİS
12- GAZİOSMANPAŞA
AV. BEŞİR AÇIKÇA
İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ - AVUKAT
13- GÜNGÖREN
BÜNYAMİN DEMİR
İL BAŞKAN YARDIMCISI - MİMAR
14- SULTANBEYLİ
MEHMET ÇON
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ- MÜHENDİS
15- ÜSKÜDAR
HİLMİ TÜRKMEN
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI
16- ZEYTİNBURNU
ÖMER ARISOY
KÜLTÜR ve TURİZM BAKAN YARDIMCISI
17- ÜMRANİYE
İSMET YILDIRIM
KİPTAŞ GENEL MÜDÜRÜ
18- BEYOĞLU
HAYDAR ALİ YILMAZ
26. DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
19- ÇATALCA
MESUT ÜNER
ÇATALCA İLÇE BAŞKANI - MİMAR
20- KADIKÖY
ÖZGÜL ÖZKAN YILMAZ
İSTANBUL KALKINMA AJANSI - GENEL SEKRETERİ
21- BEYLİKDÜZÜ
MEVLÜT UYSAL
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
22- BÜYÜKÇEKMECE
VELİTTİN KÜÇÜK
2009 MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI - İŞADAMI
23- ŞİLE
CAN TABAKOĞLU
ŞİLE BELEDİYE BAŞKANI
24- KÂĞITHANE
MEVLÜT ÖZTEKİN
İLÇE BAŞKANI - MÜHENDİS
25- MALTEPE
KADEM EKŞİ
JEOFİZİK MÜHENDİSİ-İŞ ADAMI
26- PENDİK
AHMET CİN
İL BAŞKAN YARDIMCISI
27- SANCAKTEPE
FAZLI KILIÇ
KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI
28- SARIYER
AHMET MİSBAH DEMİRCAN
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI
29- BEYKOZ
MURAT AYDIN
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI
30- ÇEKMEKÖY
AHMET POYRAZ
ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI
31- ESENLER
MEHMET TEVFİK GÖKSU
ESENLER BELEDİYE BAŞKANI
32- ESENYURT
AZMİ EKİNCİ
26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ
33- SULTANGAZİ
CAHİT ALTUNAY
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI
34- ŞİŞLİ
ÖMER FUAT GÜNDAY
ŞİŞLİ İLÇE BAŞKANI
35- TUZLA
ŞADİ YAZICI
TUZLA BELEDİYE BAŞKANI