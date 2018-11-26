Büyük sürpriz: İstanbul’da ‘Alanyalı’ aday

İSTANBUL’DA Başakşehir Belediye Başkanı iken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alanyalı Mevlüt Uysal, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi partisi tarafından yeniden aday gösterildi. Ancak Uysal, beklendiği gibi Başakşehir’den değil, bu kez Beylikdüzü’nden aday gösterildi. Başakşehir Adayı ise, Uysal’ın İstanbul BŞB Başkanı seçilmesinin ardından Başakşehir Belediye Başkanlığı görevine gelen Yasin Kartoğlu oldu.

MEVLÜT UYSAL KİMDİR?

Mevlüt Uysal 1966 yılında Alanya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Üniversite yıllarından itibaren ülke ve toplum sorunları ile yakından ilgilendi, siyasi ve sosyal çalışmaların içerisinde aktif olarak bulundu. Okulu bitirdikten sonra başladığı serbest avukatlık mesleğini icra ederken, bir taraftan da aktif siyasetle uğraştı. AK Parti'nin kurulması ile birlikte, Küçükçekmece İlçe Teşkilatı kurucu başkanı oldu.

2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir’in birleşerek ilçe olması üzerine 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde Başakşehir Belediye Başkanı Adayı olan Uysal, oy kullanan 103 bin 111 seçmenden 39 bin 72’sinin oyunu alarak Başakşehir Belediye Başkanı seçildi.

2014 Yerel Seçimlerde AK Parti adayı olarak ikinci kez seçime giren Uysal, sandığa giden 190 bin 906 seçmenden 92 bin 559 seçmenin oyunu alarak ikinci kez Başakşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Uysal, İstanbul BŞB Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasının ardından yapılan seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 29 Eylül 2017 tarihinde görevi devraldı. Mevlüt Uysal, evli ve dört çocuk babası.

BEYLİKDÜZÜ HAKKINDA

Beylikdüzü, İstanbul’un batıdaki ilçelerinden biridir. Nüfusu 315 bindir. Güneyinde Marmara denizi, doğusunda Avcılar, batısında Büyükçekmece, kuzeyinde ise Esenyurt ilçeleri vardır. Yüzölçümü 360 km2'dir. Beylikdüzü İstanbul'un gecekondu yapılaşması olmayan nadir ilçelerinden birisidir. Toplu konut projeleri ve lüks sitelere ev sahipliği yapan ilçede belediyenin yaptığı araştırmaya göre, yaşayanların yüzde 40'ı üniversite mezunudur. Beylikdüzü, İstanbul'un en kozmopolit ilçelerinden biridir, bu özelliği bir Türkiye mozaiği gibidir ve ilçede hatırı sayılı sayıda yabancı vatandaş da ikamet etmektedir. Beylikdüzü ilçesi kişi başına 10 m²'yi aşan yeşil alanları ile bir Avrupa kenti standartındadır. Beylikdüzü ilçesinin hemen hemen her sokağı ve caddesinde simetrik aralıklarla ağaçlar bulunmaktadır. Geniş caddeleri, bulvarları, kaldırımları ve yeşil alanları ile Beylikdüzü İstanbul'un planlı kentleşmiş yeni yüzünü temsil etmektedir.

Beylikdüzü özellikle 1999 Marmara Depremi sonrasında eski ve çürük yapılardan kaçıp Beylikdüzü'ne taşınan İstanbullular ile büyük bir göç almış ve büyümeye başlamıştır. Metrobüs inşaatı ile ikinci göç dalgasına uğramıştır. Beylikdüzü'nün nüfusu göç ile oluştuğu ve nispeten yeni kurulmuş bir yerleşim yeri olduğu için her geleni kucaklayan ve sınıflaşmanın olmadığı dinamik bir semt karakterine sahip olmuştur. Beylikdüzü'nün popüleritesi son zamanlarda çok artmış ve nitelikli konut yatırımının çekim merkezi haline gelmiştir. Beylikdüzü, İstanbul'da en fazla prim yapan bölge olarak yatırımcısına en çok kazandıran ilçe olmuştur. Beylikdüzü sahillerinde deniz suyunun ortalama sıcaklığı 14.4 derecedir.

Beylikdüzü ekonomisi genel olarak sanayi ve ticarete dayalıdır. İlçede Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olan Ambarlı Limanı yer almaktadır. Ambarlı Limanı dünyada en büyük 50 konteyner limanı içerisinde yer almaktadır. Ambarlı Limanı'nın doğusunda bulunan Yakıt Dolum Ve Dağıtım Tesisleri ve Termik Santral ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır.

İlçede Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi çatısı altında Birlik Sanayi Sitesi, Bakırcılar Sanayi Sitesi, Mermerciler Sanayi Sitesi ve Beysan Sanayi Sitesi ilçe ekonomisinin sanayi dalını oluşturur. Beylikdüzü Beykent bölgesinde Arçelik fabrikası bulunmaktadır. İlçede zirai faaliyet olarak arıcılık yapılmaktadır, Gürpınar bölgesinde ise balıkçılık önemli bir geçim kaynağıdır.

İşte AK Parti’nin açıkladığı İstanbul’un ilçelerindeki belediye başkan adayları:

1- ADALAR

ÖZLEM ÖZTEKİN VURAL

İLÇE BAŞKANI - AVUKAT

2- ARNAVUTKÖY

AHMET HAŞİM BALTACI

ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI

3- ATAŞEHİR

İSMAİL ERDEM

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI

4- AVCILAR

İBRAHİM ULUSOY

AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET HASTANESİNDE BAŞHEKİM

5- BAĞCILAR

LOKMAN ÇAĞRICI

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI

6- BAHÇELİEVLER

HAKAN BAHADIR

İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCISI - DOKTOR

7- BAKIRKÖY

ALİ TALİP ÖZDEMİR

ESKİ ÇEVRE BAKANI – ESKİ BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI

8- BAŞAKŞEHİR

YASİN KARTOĞLU

BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

9- BAYRAMPAŞA

ATİLLA AYDINER

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI

10- EYÜPSULTAN

DENİZ KÖKEN

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ

11- FATİH

ERGÜN TURAN

TOKİ BAŞKANI - MÜHENDİS

12- GAZİOSMANPAŞA

AV. BEŞİR AÇIKÇA

İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ - AVUKAT

13- GÜNGÖREN

BÜNYAMİN DEMİR

İL BAŞKAN YARDIMCISI - MİMAR

14- SULTANBEYLİ

MEHMET ÇON

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ- MÜHENDİS

15- ÜSKÜDAR

HİLMİ TÜRKMEN

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI

16- ZEYTİNBURNU

ÖMER ARISOY

KÜLTÜR ve TURİZM BAKAN YARDIMCISI

17- ÜMRANİYE

İSMET YILDIRIM

KİPTAŞ GENEL MÜDÜRÜ

18- BEYOĞLU

HAYDAR ALİ YILMAZ

26. DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ

19- ÇATALCA

MESUT ÜNER

ÇATALCA İLÇE BAŞKANI - MİMAR

20- KADIKÖY

ÖZGÜL ÖZKAN YILMAZ

İSTANBUL KALKINMA AJANSI - GENEL SEKRETERİ

21- BEYLİKDÜZÜ

MEVLÜT UYSAL

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

22- BÜYÜKÇEKMECE

VELİTTİN KÜÇÜK

2009 MHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI - İŞADAMI

23- ŞİLE

CAN TABAKOĞLU

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANI

24- KÂĞITHANE

MEVLÜT ÖZTEKİN

İLÇE BAŞKANI - MÜHENDİS

25- MALTEPE

KADEM EKŞİ

JEOFİZİK MÜHENDİSİ-İŞ ADAMI

26- PENDİK

AHMET CİN

İL BAŞKAN YARDIMCISI

27- SANCAKTEPE

FAZLI KILIÇ

KÂĞITHANE BELEDİYE BAŞKANI

28- SARIYER

AHMET MİSBAH DEMİRCAN

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI

29- BEYKOZ

MURAT AYDIN

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI

30- ÇEKMEKÖY

AHMET POYRAZ

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANI

31- ESENLER

MEHMET TEVFİK GÖKSU

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI

32- ESENYURT

AZMİ EKİNCİ

26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ

33- SULTANGAZİ

CAHİT ALTUNAY

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI

34- ŞİŞLİ

ÖMER FUAT GÜNDAY

ŞİŞLİ İLÇE BAŞKANI

35- TUZLA

ŞADİ YAZICI

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2018, 14:31