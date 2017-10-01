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Büyük şok! Galatasaraylı eski futbolcu AIDS'e yakalandı

Bir dönem Galatasaray forması giyen 34 yaşındaki Emmanuel Eboue, HIV virüsüne yakalandı. Menajeri olayı doğruladı

Büyük şok! Galatasaraylı eski futbolcu AIDS'e yakalandı

Bir dönem Galatasaray forması giyen 34 yaşındaki Emmanuel Eboue, HIV virüsüne yakalandı. Menajeri olayı doğruladı

01 Ekim 2017 Pazar 14:39
Büyük şok! Galatasaraylı eski futbolcu AIDS'e yakalandı
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SÜPER Lig'de 2011-16 sezonları arasında  Galatasaray forması giyen  Emmanuel Eboue'de HIV virüsü tespit edildi.

KKTC ekiplerinden Türk Ocağı  Limasol'un transfer ettiği ve sağlık kontrollerinden geçirdiği 34 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuda HIV virüsü olduğu anlaşıldı.
MENAJERİ: SAĞLIK SORUNU GERÇEK

Oyuncunun menajeri olan Tekin Birinci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi:

"Maalesef Eboue'nin sağlık sorunu gerçek ama hemen felaket tellallığı yapılmasın. Kan değerlerinde olumsuzluklar görüldüğü için bu gece  İngiltere'ye uçacak, gerekli tetkikler orada yapıldıktan sonra sağlıklı bilgi edinebileceğiz."

GALATASARAY'LA 101 MAÇA ÇIKMIŞTI

Galatasaray formasıyla 101 maça çıkan Eboue, 5 gol ve 12 asiste imza atmıştı.
 

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Son Güncelleme: 01.10.2017 14:42
Anahtar Kelimeler:
Sarı KırmızılılarEmmanuel EboueFildişi SahiliGalata SarayGalatasaray
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