Büyük şok! Galatasaraylı eski futbolcu AIDS'e yakalandı

SÜPER Lig'de 2011-16 sezonları arasında Galatasaray forması giyen Emmanuel Eboue'de HIV virüsü tespit edildi.
KKTC ekiplerinden Türk Ocağı Limasol'un transfer ettiği ve sağlık kontrollerinden geçirdiği 34 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuda HIV virüsü olduğu anlaşıldı.
MENAJERİ: SAĞLIK SORUNU GERÇEK
Oyuncunun menajeri olan Tekin Birinci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi:
"Maalesef Eboue'nin sağlık sorunu gerçek ama hemen felaket tellallığı yapılmasın. Kan değerlerinde olumsuzluklar görüldüğü için bu gece İngiltere'ye uçacak, gerekli tetkikler orada yapıldıktan sonra sağlıklı bilgi edinebileceğiz."
GALATASARAY'LA 101 MAÇA ÇIKMIŞTI
Galatasaray formasıyla 101 maça çıkan Eboue, 5 gol ve 12 asiste imza atmıştı.
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