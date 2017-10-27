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Büyük skandalın görüntüleri Acun'un kanalında yayınlandı

TV8'de Serap Paköz'ün sunumuyla yayınlanan Gerçeğin Peşinde programında ekrana getirilen ilkokuldaki taciz skandalı, ülke genelinde büyük ses getirdi

Büyük skandalın görüntüleri Acun'un kanalında yayınlandı

TV8'de Serap Paköz'ün sunumuyla yayınlanan Gerçeğin Peşinde programında ekrana getirilen ilkokuldaki taciz skandalı, ülke genelinde büyük ses getirdi

27 Ekim 2017 Cuma 16:57
Büyük skandalın görüntüleri Acun'un kanalında yayınlandı
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TV8'DE Serap Paköz'ün sunumuyla yayınlanan Gerçeğin Peşinde programında ekrana getirilen ilkokuldaki taciz skandalı, ülke genelinde büyük ses getirdi.

İstanbul  Beylikdüzü'ndeki bir ilkokulda kaydedilen görüntülerde bir kişinin küçük çocukları taciz ettiği görüntüler velileri ayaklandırdı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK SES GETİRDİ

TV8 ekranlarında Serap Paköz sunumuyla ekrana gelen ' Gerçeğin Peşinde' programında yayınlanan görüntüler büyük ses getirdi.

VELİLER OKULUN ÖNÜNDE TOPLANDI

Olayın patlak vermesinin ardından okulun önünde toplanan veliler "Çocuklarımıza dokunamazlar" diyerek tepkilerini ortaya koydu.

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İstanbulGerçeğin PeşindeBeylikdüzüTv3. SayfaMagazin
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