Büyük skandalın görüntüleri Acun'un kanalında yayınlandı

TV8'DE Serap Paköz'ün sunumuyla yayınlanan Gerçeğin Peşinde programında ekrana getirilen ilkokuldaki taciz skandalı, ülke genelinde büyük ses getirdi.
İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir ilkokulda kaydedilen görüntülerde bir kişinin küçük çocukları taciz ettiği görüntüler velileri ayaklandırdı.
GÖRÜNTÜLER BÜYÜK SES GETİRDİ
TV8 ekranlarında Serap Paköz sunumuyla ekrana gelen ' Gerçeğin Peşinde' programında yayınlanan görüntüler büyük ses getirdi.
VELİLER OKULUN ÖNÜNDE TOPLANDI
Olayın patlak vermesinin ardından okulun önünde toplanan veliler "Çocuklarımıza dokunamazlar" diyerek tepkilerini ortaya koydu.
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