Büyük panik! Memurun hostese yaptığı "eşek şakası" uçağı karıştırdı

ERZURUM- Ankara seferini yapan uçaktaki bir yolcunun, hostese 'canlı bomba' olduğunu söylemesi üzerine korkulu anlar yaşandı. Yolcu, polis tarafından uçaktan indirilerek, bagajlarıyla birlikte güvenlik kontrolünden geçirildi. Şaka yaptığını söyleyen yolcu, tutanak tutularak, yeniden uçağa alındı.

HOSTES'E "CANLI BOMBA" OLDUĞUNU SÖYLEDİ

AnadoluJet'in saat 10.00'da Erzurum- Ankara uçuşunu yapan TK 7071 sefer sayılı uçağı, kalkış için yolcu alımına başladıktan sonra uçağa binen bir yolcuya hostes, çantasının içinde ne olduğunu sordu. Bu sırada, ismi açıklanmayan yolcunun 'canlı bomba' olduğunu söylemesi üzerine, hostes durumu havalimanı polisine haber verdi.

ŞAKA YAPTIĞINI SÖYLEYEN MEMUR HAKKINDA TUTANAK TUTULDU

Polis tarafından el bagajı da alınan yolcu, güvenlik noktasına götürüldü. Üst araması yapılan ve çantaları tekrar incelenen, şaka yaptığını söyleyen yolcu, hakkında polis tarafından tutunak tutulduktan sonra uçağa yeniden alındı. Uçaktaki diğer yolcularla kabin ekibini korkutan şaka sonrası, devlet memur olduğu öğrenilen kişiye tepki gösterildi. Uçak, 15 dakika gecikmeli olarak kalktı.

UÇAKTA MHP'Lİ VEKİL DE VARDI

Öte yandan uçakta, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın da olduğu belirtildi.