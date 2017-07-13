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Büyük panik: Gazinin ölüm nedeni herkesi korkuttu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gazi Orhan Şimşek'in kene ısırması sonrası öldüğü belirlendi. Cenazeye dokunan vatandaşlar ise panik halinde

Büyük panik: Gazinin ölüm nedeni herkesi korkuttu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gazi Orhan Şimşek'in kene ısırması sonrası öldüğü belirlendi. Cenazeye dokunan vatandaşlar ise panik halinde

13 Temmuz 2017 Perşembe 14:18
Büyük panik: Gazinin ölüm nedeni herkesi korkuttu
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KARAMAN'IN Ermenek İlçesi'nde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan, tedavi altında iken hayatını kaybeden ve askeri törenle defnedilen 49 yaşındaki gazi 2 çocuk babası  Orhan Şimşek'in, kene ısırması sonucu  Kırım  Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla öldüğü belirlendi. Şimşek'in oğlu Murat Şimşek ise babasının cenazesine onlarca kişinin temas ettiğini, hem kendi ailesinin, hem de cenazeye katılanların sağlıklarının tehlikeye atıldığını belirterek tepki gösterdi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Vatani görevini yaptığı sırada makinaya kaptırması sonucu sol eli bilek kısmından kopması sonucu gazilik ünvanı verilen  Orhan Şimşek, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra, KKKA şüphesiyle tedavi altında iken geçen 8 Temmuz günü yaşamını yitirdi. Şimşek'in cenazesi  Ermenek'te düzenlenen dini ve askeri törenin ardından toprağa verildi.
KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ'NDEN ÖLMÜŞ

Karaman Halk Sağlığı Müdürlüğü,  Orhan Şimşek'in, 4 Temmuz günü güneş çarpması, ateş ve halsizlik şikayetiyle  Ermenek Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniğinde muayene edilip, aynı gün  Karaman Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini açıkladı. Dahiliye servisinde tedavi altına alınan Şimşek'in, genel durumunda düzelme olmaması üzerine 6 Temmuz günü  Konya'ya  Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiğini belirtti. Şimşek'in 8 Temmuz günü hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, vefat etmeden önce alınan kan örneklerinin  Sağlık Bakanlığı Laboratuvarında yapılan incelemede  Kırım  Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) PCR sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, hastanın sağlık merkezlerine başvurularında Kene tutunmasından bahsetmediği, hastanın vefatından sonra yakınlarıyla yapılan görüşmede yaklaşık iki hafta önce kene tutunması olduğunun tespit edildiği belirtildi. Hastayla temasa geçenlerle ilgili sağlık kontrollerinin sürdüğü,  Ermenek'te bilgilendirme ve eğitim çalışmalarında devam ettiği bildirildi.

"DOĞAL ÖLÜM DEDİLER"

Ölen  Orhan Şimşek'in oğlu Murat Şimşek, babası  Orhan Şimşek'i, 1 Temmuz günü gece yüksek ateş şikayeti ile  Ermenek Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdüklerini, soğuk algınlığı teşhisi konup, yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğunu belirtti. Ertesi günde babasını aynı şikayet üzerine yine acil servise götürdüklerini ve yine aynı teşhis ve tedaviyle taburcu edildiğini ileri sürdü. Pazartesi günü ise Dahiliye Polikliniğine götürüldüklerini belirten Murat Şimşek, ''Burada bir kaç tahlil yapıldı ve  Karaman'a sevk edildi.  Karaman'da dahiliye servisinde normal odaya alınıp, tahliller yapıldı, MR'ı çekildi. Sonra safra kesesinde iltihap olduğu ve ameliyat olması gerektiği belirtildi. Bunun içinde bizi  Konya'ya sevk ettiler. Tabi bu arada ambulans temin etmekte sıkıntılar yaşadık. Sonra  Konya'ya  Meram Tıp Fakültesi'ne gittiğimizde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Bize her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini hastamızda kanama olduğu belirtildi. Solunum ve diyaliz cihazına bağlandı. Mantar zehirlenmesi ya da kene ısırmasından şüpheleniyoruz dediler. 8 Temmuz sabah saatlerinde hastane önünde beklerken babamın kanamasını durduramadıklarını öldüğünü söylediler. Bize 'Doğal' ölüm diye açıklama yaptılar ve biz cenazemizi aldık  Ermenek'e getirdik. Sonra defnettik'' diye konuştu.
"BUNCA İNSAN TEMAS ETTİ, İNSAN SAĞLIĞI BU KADAR UCUZ MU?"

Babasının cenazesini defnederken KKKA teşhisinin henüz konulmadığını belirten Murat Şimşek, ''Hastamızla bizler, yakınlarımız, cenazesini yıkayan hoca temasa geçti. Hastamızı defnettik, iki gün sonra KKKA sonucu öldüğü açıklandı. KKKA bulaşıcı bir hastalıkmış. Şimdi bunca insan temasa geçti. Onların bizlerin ve temasa geçen yakınlarımızın, hatta hastane çalışanlarının sağlığı tehlikeye atıldı. İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu, biz sağlığımızı doktorlara emanet ediyoruz'' dedi.

Murat Şimşek, hem babasının ölümünde, hem de ölümünden sonra cenazesiyle onlarca kişinin temas etmesiyle ilgili ihmal olduğunu düşündüğünü ve bununla ilgili sorumlular hakkında şikayette bulunup, hukuki mücadele başlatacağını söyledi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Kongo CumhuriyetiSağlık BakanlığıOrhan ŞimşekAcil ServisErmenek
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