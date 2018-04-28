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Büyük kongre Alanya’da başladı

Uluslararası katılımla gerçekleştirilen III. INES Eğitim ve Sosyal Bilim Kongresi, Lonicera Resort and Spa Hotel’de başladı. Toplumsal meselelerin çeşitli oturumlarla masaya yatırılacağı kongre, 1 Mayıs’a kadar sürecek

Büyük kongre Alanya’da başladı

Uluslararası katılımla gerçekleştirilen III. INES Eğitim ve Sosyal Bilim Kongresi, Lonicera Resort and Spa Hotel’de başladı. Toplumsal meselelerin çeşitli oturumlarla masaya yatırılacağı kongre, 1 Mayıs’a kadar sürecek

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:55
Büyük kongre Alanya’da başladı
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi, DTI University (Slovakya) ve Alanya Belediyesi işbirliği ile düzenlenen III. INES Eğitim ve Sosyal Bilim Kongresi (International Education and Social Sciences Congress) bugün Türkler Mahallesi’ndeki Lonicera Resort and Spa Hotel’de başladı. 1 Mayıs’a kadar sürecek kongrenin açılışına Başbakanlık Müşaviri Hayri Çavuşoğlu, Kaymakam Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AHEP Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Türkiye’nin dünyanın muhtelif üniversitelerinden gelen akademisyenler katıldı. 

‘ŞEHRE KATKISI ÖNEMLİ'
Protokol üyelerinin, kongrenin bilime olandan ziyade şehre yaptığı katkıyı vurgulamaları dikkat çekti. Eğitime ve diğer birçok toplumsal meseleye dair konuların bilimsel bazda ele alınacağı kongrenin açılış konuşmasını yapan Öner, “Bu kongre, sürekli Alanya’da yapılması açısından oldukça önemli bir kongre. Umarım, uzun yıllar bu şekilde büyüyerek devam edecektir. Alanya, iki tane üniversitesi olan Türkiye’deki tek ilçemiz. İnanıyoruz ki Alanya’nın gelişimi ve tanıtımı, bu kongrelerle hız kazanacaktır. Bilimsel faaliyetlerin şehirlere katkısı çok önemlidir.” dedi.

‘KONGRELERİ ARTIRMAMIZ LAZIM’
Konuşmasına Türkler’in kendi memleketi olduğunu anımsatarak başlayan Çavuşoğlu ise “Bulunduğumuz yarımada, benim köyüm, doğup büyüdüğüm yer. Bu kongrenin burada olmasından ayrıca mutluyum. Öğrenciyken bu tür toplantıların çok faydasını gördüm. Bu tür kongrelerin en büyük faydası, katılımcılarınadır. Antalya’mızda, özellikle Eylül sonundan Nisan’a kadar binlerce kongre oluyor, ama Alanya’mız bu pastadan çok az pay alıyordu. Son yıllarda bu ve buna benzer kongrelerle bu artmaya başladı. Kaymakamımız ve belediye başkanımızın katkılarıyla bunları artırmamız lazım.” diye konuştu. Çavuşoğlu, katılımcılara kongreye fazla bağlı kalmadan Alanya’nın güzel noktalarını da ziyaret etmelerini önerdi.

‘ARTIK EĞİTİM YUVASIYIZ’
Başkan Yücel, bu tarz toplantıların hemen hepsinde kullandığı ifadeleri yinelediği konuşmasında “Alanya’mız çok kültürlü, çok medeniyetli bir şehir. Selçuklu’ya başkentlik yapmış, Osmanlı’nın liman şehri olarak tüm Akdeniz’e hizmet etmiş, Cumhuriyet tarihinde de turizme açılan pencere olmuş. Bugün yerleşik nüfusu 300-400 bin görünse de yazları 800 bine kadar çıkan ve 79 ülkeden gelen 17 bin yerleşik yabancıyla ve ülkemizdeki 81 ilden göç alan bir şehir. Biz bu şehirde yaşamaktan çok mutluyuz. Ben bu kongrenin, şehrimize kültürel, sosyal ve ekonomik açıdan faydalı olacağına inanıyorum. Şehrimiz artık turizm, tarım, inşaat ve emlakla değil, eğitim yuvası olarak da anılmaya başladı. Bu da bizim daha aydınlık bir Türkiye için çalıştığımızı gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

‘SOSYAL BİLİM OLMAZSA OLMAZ’
Yücel’in ardından kürsüye gelen Harputlu, “Bir toplumun sağlıklı, huzurlu, kendi iç bütünlüğüne sahip yetişmesi için olmazsa olmaz eğitim sektörü, bana göre sosyal bilimlerdir. İnsanlarımızın kafasını pozitif bilimlerle donatmak yetmiyor, kalplerine de bir şeyler vermek lazım. Bu da gelecek nesillerin sadece kendini düşünen değil, gerektiğinde empati yapabilen ve fedakarlık gösterebilen bireylerden oluşması için sosyal bilimler şarttır. Başbakanlık müşavirimizin söylediği gibi, bilimsel oturumları elbette takip edeceksiniz, ama Alanya’nın da keyfini çıkarmanızı tavsiye ederim.” dedi.

Konuşmalarının ardından, protokol üyelerine hediyeler takdim edildi ve kongre salonunun girişindeki alanda açılan resim sergisinin kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri ve kongre katılımcıları, resimleri ilgiyle inceledi ve otelden ayrıldı. Kongre, akademisyenlerin sunumlarını içeren oturumlarla devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
ALKÜLonicera Resort And Spa HotelDurdu Öner
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