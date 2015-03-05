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Büyük keşif! Bu çeneye iyi bakın

Bilim insanları, ilk insanlara ait olduğunu düşündükleri bir çene kemiği buldu. Çene kemiğinin 2 milyon 800 bin yıllık olduğu belirtiliyor.

Büyük keşif! Bu çeneye iyi bakın

Bilim insanları, ilk insanlara ait olduğunu düşündükleri bir çene kemiği buldu. Çene kemiğinin 2 milyon 800 bin yıllık olduğu belirtiliyor.

05 Mart 2015 Perşembe 14:47
Büyük keşif! Bu çeneye iyi bakın
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BİLİM insanları, ilk insanlara ait olduğunu düşündükleri bir çene kemiği buldu. Çene kemiğinin 2 milyon 800 bin yıllık olduğu belirtiliyor.
İlk insan türünün 2 milyon 350 bin yıl önce ortaya çıktığı düşünülüyordu.
Kemikler Etiyopya'da bulundu. Uzmanlara göre bu tarihten 450 bin yıl öncesine ait bir kemiğinin bulunması iklim değişikliğinin ilk insanların ağaçlardan inip ayakta durma sürecini hızlandırdığına işaret ediyor.
Araştırma ekibinin başkanı, Las Vegas'taki Nevada Üniversitesi'nden Prof. Brian Villmoare, BBC'ye yaptığı açıklamada bu keşfin 'insan evrimindeki en önemli geçiş sürecine dair ilk ipuçlarını verdiğini' söyledi.
"EVRİM SONUCU İNSANA DÖNÜŞMÜŞ OLABİLİR"
1974'te aynı bölgede, bir hominin (insana benzer primat) bulunmuştu. Bu hominine "Lucy" adı verildi.
Prof Villmoare, "Australopithecus afarensis" türüne ait olan Lucy'nin evrim sonucu ilk ilkel insana dönüşmüş olabileceğini düşündüklerini belirtiyor.
Ancak Lucy ve soyunun yaşadığı zamanlarla iki milyon yıl önce Homo erectus'un (daha büyük beyin ve insanınkine yakın vücut oranları) ortaya çıkışı arasındaki döneme ait fazla fosil kaydı yok.
Çene kemiği Etiyopya'da Afar eyaletinde Ledi-Geraru araştırma bölgesinde, Chalachew Seyoum Etiyopyalı öğrenci tarafından bulundu. Seyoum, BBC'ye ' fosili görünce çok şaşırdığını belirtti.
Fosil, alt çenenin sol tarafına ait ve üzerinde beş diş var. Arkadaki azı dişleri aynı bölgede yaşayan homininkilerden daha küçük.
Arizona Eyalet Üniversitesi'nden Prof. William Kimbel'a göre, bu insanları daha ilkel atalarından ayıran özelliklerden biri.
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Son Güncelleme: 05.03.2015 13:58
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