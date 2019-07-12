Büyük ikramiye Antalya'ya çıktı

ANTALYA Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, 11 Temmuz'da bir Milli Piyango bayiinden Kazıkazan alan kişiye büyük ikramiye çıktığını söyledi. 'Siz de 2 TL'ye 200 bin TL kazanmak ister misiniz?' Kazıkazan kampanyasıyla insanların dikkatini çektiklerini anlatan Sercan Çobanoğlu, "Kazıkazan'ın en büyük ikramiyesi 200 bin TL'yi vermek bizim için gurur verici bir olay. Antalya yine bir büyük ikramiye vererek rüştünü ispatlamış oldu" dedi.

Sercan Çobanoğlu, Antalya'da yılbaşından bugüne kadar yaklaşık 26 milyon 612 bin 785 TL'lik ikramiyeyi sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi. Çobanoğlu, "Antalya'mız yine ilke imza atarak Kazıkazan'ın büyük ikramiyesi olan 200 bin TL'yi sahibine teslim ettik. Bayimize teşekkür ediyoruz. Kendisi 17 yıldan beri bu işi yapan eski bayimiz. İlk defa bu kadar büyük bir ikramiye veriyor. Çıkan kişiye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.



17 yıldır şans kuponları bayiliği yapan Sertel Kalelioğlu (81), bileti alan kişinin 20'li yaşlarda bir delikanlı olduğunu söyledi. Sertel Kalelioğlu, "Kazıkazan biletini ayın 11'inde sattım. 'Acaba büyük ikramiye gerçekten var mı' diye herkes soruyordu. Sonrasında büyük ikramiye çıktı. Hayırlı uğurlu olsun, kendisini sonrasında göremedim. Bileti kazıyan delikanlı hemen kaçtı gitti. Bir koşuşu var, aklınız hayaliniz durur. Şaşırdım kaldım" diye konuştu.

