büyük heyecan başladı

ÖZEL Alanya Final Orta Okulu rehber öğretmeni Büşra Özcan, kılavuzda belirtilen temel konuları şu ifadelerle özetledi: "Özel Alanya Final Ortaokulu 8. sınıf ve tüm ilköğretim ikinci kademe 8. sınıf öğrencileri için mesleki ve ilerideki öğrenim hayatlarının şekillenmesindeki basamak olan Liselere Giriş Sınavı başvuru süresi 11 Nisan 2018 tarihi itibariyle başlamıştır. Başvurular 11-18 Nisan 2018 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarda yapacaklar. Fotoğraflı sınav giriş belgesi 22 Mayıs 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından renkli olarak alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir. Başvurudan veli ve idare sorumlu olacaktır. Merkezi sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak 2 Haziran 2018'de yapılacak. Sınav sonuçları 22 Haziran 2018 tarihinde açıklanacak.

Sınav 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. İki bölüm halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır. Sözel bölümde, Türkçe dersinden 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 10, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden 10 ,yabancı dil derslerinden 10 'ar olmak üzere 50 soru; sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere 40 soru sorulacak. Sınav kitapçıkları 4 ayrı sınav kitapçık olacak.

Standart puan hesaplanırken, Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinin ağırlık katsayısı 4, diğer derslerin ise 1 olarak hesaplanacak. Sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alana 75 dakika, ikinci bölüm 40 soruluk sayısal alana ise 60 dakika süre verilecek. Soru başına 1.5 dakika süre verilecek. İki bölümden oluşacak sınavın birinci bölümü 09.30'da, ikinci bölümü ise 11.30'da başlayacak. İki test arasında 45 dakika mola olacak.

Sınavın iki bölümü arasında verilen süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler okullarından ayrılamayacak. Öğrenciler sınava Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen sınav merkezlerinde girecekler.” Rehber öğretmen Özcan, yaptığı yazılı açıklamada kılavuzda Alanya’da sınav ile öğrenci alacak olan okulların adlarını ve kontenjanlarını da açıkladı. Özcan, “Hüseyin Girenes Fen Lisesi 120, Hasan Çolak Anadolu Lisesi 150, Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi 120, Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi 120, Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60 öğrenci alacak” dedi. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte öğrencilerin kafalarındaki soru işaretlerinin artık ortadan kalktığını belirten Özcan, böylelikle de öğrencilerin sınav havasına daha çok gireceğini belirtti. Özcan, son yedi haftayı en verimli şekilde değerlendiren öğrencilerin istedikleri okula gidebilme başarısını göstereceklerini açıkladı.