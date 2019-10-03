Büyük gurur! Avrupa 2.si Alanya’dan

MACARİSTAN'IN Gyor kentinde yapılan Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencimiz ve aynı zamanda Milli sporcumuz, Cansu Bükülmezoğlu Avrupa 2.si olarak gümüş madalya almaya hak kazanmıştır.Öğrencimi ve emeği geçen herkesi kutluyorum.Bu şampiyonada Türkiye 10 altın,10 gümüş ve 28'i bronz olmak üzere toplam 48 madalya kazandı.