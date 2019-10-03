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Büyük gurur! Avrupa 2.si Alanya’dan

Macaristan'da yapılan Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda yarışan Cansu Bükülmezoğlu Avrupa ikincisi olarak Alanya'ya gümüş madalyayı getirdi.

GÜNCEL 03.10.2019, 10:16
Büyük gurur! Avrupa 2.si Alanya’dan
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MACARİSTAN'IN Gyor kentinde yapılan Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencimiz ve aynı zamanda Milli sporcumuz, Cansu Bükülmezoğlu  Avrupa 2.si olarak gümüş madalya almaya hak kazanmıştır.Öğrencimi ve emeği geçen herkesi kutluyorum.Bu şampiyonada Türkiye 10 altın,10 gümüş ve 28'i bronz olmak üzere toplam 48 madalya kazandı.

#Macaristan #Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası #Cansu Bükülmezoğlu
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