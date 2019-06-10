Büyük gün geldi! Alanya'da faytonlar bugün kaldırılıyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım temalı basın toplantısında, Antalya'da, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki faytonlara yönelik önemli bir karar alındı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 Haziran itibariyle fayton faaliyetlerinin durdurulması ve trafikten men edilme kararı aldıklarını açıkladı. Faytoncuların mağdur edilmeyeceğini anlatan Böcek, faytonculara belediyede iş istihdamı sağlayacaklarını ve atları hayvanat bahçesinde değerlendireceklerini söyledi. Faytonların faaliyetine ise bugün son verilecek.

FAYTONCULARDAN TEPKİ

Faytonculardan Ali Çarıklıoğlu (60), 47 yıldır faytonculuk yaptığını, kendini atlara adadığını söyledi. Faytonculuğun eski kültürel bir değer olduğunu anlatan Çarıklıoğlu, “Bize ikinci sınıf vatandaş gibi davranıyorlar. Anlımızın teriyle para kazanıyoruz, evimizi geçindiriyoruz. Bize yıllar önce bir dernek kurun, sizlere plaka verelim kolaylık sağlayalım tarzında öneride bulundular. Faytoncuları derneğimize kaydettik. Bir sıkıntımız, önerimiz veya isteğimiz olursa kendimizi ifade edelim dedik. Ama bizi adam yerine koymadılar" dedi. Faytonlar hakkındaki kararın kendilerine sorulmadan alındığını ileri süren Çarıklıoğlu, "Bu karara diyebileceğimiz bir söz yok artık. Faytoncuların mağdur edilmeyeceği bildirildi. Ben 60 yaşındayım belediyede çalışsam ne yapabilirim. Ben bu işe gönül verdim. Bu karar hayvanseverler doğrultusunda alındı bunun da farkındayız. Kedi, köpek bakan hayvanseverler ata bakmanın çok kolay olduğunu düşünüyor. Geçen sene bir arkadaşımız atı öldü diye intihar etti. Bu atlara çocuğumuz gibi bakıyoruz. 10 Haziran'da sahada olup olmayacağımızı bilmiyorum. Diyelim ki olmadık sonraki günler ne olacak. Belediye bizi hemen işe alacak mı ya da bu iş sürekli olacak mı? Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2019, 00:21