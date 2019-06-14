Büyük gün geldi: Alanya'da karne heyecanı!

ALANYA İnönü Okulu öğrencileri karnelerini Kaymakam Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'in ellerinden aldı. Öğrencilerin sevinçlerini paylaşan Başkan Yücel'in, özel eğitim öğrencileri ile işaret diliyle konuştuğu anlar yüzleri gülümsetti. Minik öğrencilerle iyi dileklerini paylaşan Başkan Yücel, Kaymakam Harputlu ve Milli Eğitim Müdürü Er, yaptıkları esprilerle öğrencileri güldürerek ilk karne günlerinde unutamayacakları bir anı bıraktılar. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, yaptığı açıklamada, "Karne yalnızca öğrencilere verilmiyor, öğrencilerin aldıkları notların büyük bir payı da velilerindir" dedi. Er, aileleri çocuklarını diğer çocuklarla kıyaslamamaları yönünde uyardı.