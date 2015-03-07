SDÜ Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zakir Kanbur, 1'inci derecede deprem kuşağında yer alan Batı Akdeniz için uyarıda bulundu. Antalya, Isparta ve Burdur üçgeninde yaşanabilecek depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Kanbur, en tehlikeli beklentinin ise Burdur fay sistemi olduğunu açıkladı. Burdur'da 1914 yılında meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin üzerinden tam bir asır geçtiğini belirten Doç. Dr. Kanbur, "Burada geçmişte olduğu gibi büyük bir deprem bekliyoruz. Burdur ve Isparta'yı etkileyen bir deprem olacak. Richter ölçeğine göre 6-7 arasındaki bir büyüklüğünde olabilir" dedi. 100 yıldır fay hattı üzerinde bir baskı oluştuğunu aktaran Doç. Dr. Mehmet Zakir Kanbur, "Oraya sürekli enerji birikiyor. Kırılmadığı için de sürekli baskı oluşuyor. Tarih vermek mümkün değil ama güneyde olacak depremden daha yakın zamanda olabilme ihtimali yüksek. Burdur fayının kırılması halinde Isparta'da zarar görür. Çünkü aradaki mesafe 20 kilometre yok. 1914 depreminde de Isparta kayıplar vermişti" diye konuştu.

"CİDDİ DEPREM RİSKİ ALTINDA"