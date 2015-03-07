07 Mart 2015 Cumartesi 13:46
SDÜ Deprem ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zakir Kanbur, 1'inci derecede deprem kuşağında yer alan Batı Akdeniz için uyarıda bulundu. Antalya, Isparta ve Burdur üçgeninde yaşanabilecek depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Kanbur, en tehlikeli beklentinin ise Burdur fay sistemi olduğunu açıkladı. Burdur'da 1914 yılında meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin üzerinden tam bir asır geçtiğini belirten Doç. Dr. Kanbur, "Burada geçmişte olduğu gibi büyük bir deprem bekliyoruz. Burdur ve Isparta'yı etkileyen bir deprem olacak. Richter ölçeğine göre 6-7 arasındaki bir büyüklüğünde olabilir" dedi. 100 yıldır fay hattı üzerinde bir baskı oluştuğunu aktaran Doç. Dr. Mehmet Zakir Kanbur, "Oraya sürekli enerji birikiyor. Kırılmadığı için de sürekli baskı oluşuyor. Tarih vermek mümkün değil ama güneyde olacak depremden daha yakın zamanda olabilme ihtimali yüksek. Burdur fayının kırılması halinde Isparta'da zarar görür. Çünkü aradaki mesafe 20 kilometre yok. 1914 depreminde de Isparta kayıplar vermişti" diye konuştu.
"CİDDİ DEPREM RİSKİ ALTINDA"
Batı Akdeniz'in ciddi bir deprem riski altında olduğunu vurgulayan ve Antalya, Isparta, Burdur üçgeninin her zaman depremle yüzleşebileceğini aktaran Doç. Dr. Mehmet Zakir Kanbur şöyle konuştu,"Ağlasun İlçesi'nde 4.2 büyüklüğündeki son deprem güneyde başlayan yeni bir etkinliğin habercisi. Burada Aksu fayı var ve sürekli geriliyor. Ama bir gün kırılacak. Kırıldığı an Antalya'da büyük tehlike altında. Bu fay Kuzey Kıbrıs'tan gelen bir yapı. Antalya'dan kuzeye doğru dönüp Isparta'ya doğru uzanıyor. Son kısmı Eğirdir Gölü'nde bitiyor. Orada hiçbir etkinlik yok iken Ağlasun fayının hareketiyle bir etkinlik başladı ve devam ediyor. Dolayısıyla Antalya- Eğirdir arasında başka depremlerde olabilir. Çünkü burası gerilmenin olduğu bir yer. Sürekli itiliyor, bir noktada da kırılacak. Bu parça ne kadar uzunsa o kadar büyük bir deprem olacak. Aksu fayı harekete geçerse Antalya, Isparta'dan daha büyük tehlike altında. Çünkü Antalya'nın deniz tarafındaki kısmında zaten deprem oluyor. Kara tarafında deprem olmuyor. İlk kez güney bölüm de Ağlasun depremi ile etkinlik başlattı. Dolayısıyla bu sistem harekete geçmiş ise Antalya'da deprem açısından önemli bir yer haline geliyor" dedi.
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Son Güncelleme: 07.03.2015 12:51