Büyük başarı! Yeni Alanya hep lider Dim TV ilk 20'de

WEB ölçümleme şirketi Alexa'nın sunduğu son veriler, Alanya medyasının gücünü ortaya koydu. Antalya'nın en çok tıklanan 20 haber sitesinin ilk 3'ünde Alanya haber siteleri yer aldı. İlk 20'de ise tam 9 Alanya haber sitesi yer alıyor.

Buna göre Antalya'nın en çok takip edilen haber sitesi her zaman olduğu gibi yine açık ara www.yenialanya.com. Türkiye sıralaması 2788, dünya sıralaması 152 bin 476 olan yenialanya.com'u haberalanya.com.tr izliyor. Türkiye sıralaması 8927 olan haberalanya.com.tr'nin dünya sıralaması ise 565 bin 859. Üçüncü sırada bulunan gercekalanya.com'un Türkiye sıralaması 12 bin 171, dünya sıralaması 579 bin 260.



DİM TV 3 AYDA LİSTEYE GİRDİ

Antalya'da en çok takip edilen ilk 20 haber sitesi listesinin 8. sırasında alanyapostasi.com.tr, 9. sırasında alanyaadres.com, 14. sırasında alanyakenthaber.com, 15. sırasında mansetalanya.com ve 16. sırasında alanyagazetesi.com yer aldı. Listenin 17. sırasında ise Alanya'nın yeni nesil televizyonu Dim TV'nin henüz 3 ay önce kurulan haber sitesi dimtv.tv var. Henüz 3 aydır yayında olmasına rağmen kendisine 'Antalya'nın en çok tıklanan 20 haber sitesi' listesinde 17. sıradan yer bulan dimtv.tv, hızlı yükselişini sürdürüyor.

ALEXA NEDİR?

Alexa, ABD merkezli Amazon firmasına ait bir web ölçümleme ve SEO araçları sunan bir internet şirketidir. İnternette bulunan tüm siteleri belli başlı bir takım kriterleri baz alarak sıralamaya koyan bir kuruluştur. Web sitelerinin her birini detaylı bir şekilde analiz ederek hem bulunduğu ülke adına hem de tüm dünya üzerindeki derecesini ölçen bir sistem de denebilir. Alexa, 1996 yılında kurulmuş bir şirket olarak çalışmaları oldukça eskiye dayandığı için güçlü bir veri tabanına sahiptir. Bu yüzden herhangi bir internet sitesi için bilgi edinmek istendiği zaman bakılan ilk ölçüm vasıtası olarak tercih edilmektedir.