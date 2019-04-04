Büyük başarı! Başkan Yücel'den Türkiye rekoru

31 MART Yerel Seçimleri'nin, oy oranları da netleşmeye başladı. Antalya, seçime damgasını vuran iller arasında yer aldı. Türkiye genelinde nüfusu 100 binden fazla ve başkanları birden fazla dönem aday olan ilçelerin oy artış oranları sıralamasında, Antalya'dan 4 belediye başkanı ilk 10'a girdi. Nüfusu 100 binden fazla ve başkanları bir dönemden fazla aday olan 32 ilçe sıralamasında Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Yücel, 2014 seçimlerine oranla yüzde 18.73'lük artışla birinci, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal yüzde 18.35'lük artışla ikinci, Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen 11.17'lik artışla dördüncü, Kepez Belediye Başkanı AK Partili Hakan Tütüncü de 9.67'lik artışla yedinci sırada yer aldı.



ADEM MURAT YÜCEL BAŞKAN BİRİNCİ SIRADA



MHP'li Yücel, 2014 yılında yüzde 38,88 olan oy oranını, 31 Mart 2019 seçimlerinde, 18.73'lük artışla 57.61'e, CHP'li Uysal, 46.53 olan oy oranını yüzde 18.35'lik artışla yüzde 64.88'e çıkardı. Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Sözen, 2014'te 40.56 olan oy oranını yüzde 11.17'lik artışla 51.73'e, AK Partili Tütüncü ise 40.74 olan oy oranını yüzde 9.67'lik artışla 50.41'e çıkardı.



Nüfusu 100 binden fazla ve başkanları bir dönemden fazla aday olan Türkiye genelindeki 73 ilçe seçim sonuçları değerlendirmesinde ilk 10 şöyle oluştu:



1- Antalya-Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, yüzde 18.73



2- CHP'li Antalya-Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yüzde 18.35



3- Adana-Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin, yüzde 14.98



4- Antalya-Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen, yüzde 11.17



5- İzmir-Karabağlar Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Selvitopu yüzde 11.16



6- Ankara-Etimesgut Belediye Başkanı MHP'li Enver Demirel, yüzde 9.72



7- Antalya-Kepez Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Tütüncü, yüzde 9.67



8- Eskişehir-Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, yüzde 9.33



9- Eskişehir-Tepebaşı Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç, yüzde 8.41



10- Süleymanpaşa-Tekirdağ Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ekrem Eşkinat, yüzde 7.45

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 13:16