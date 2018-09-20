Büyük Antalyaspor Derneğinde Uçak Lisesi’ne koli koli kitap

BÜYÜK Antalyaspor Derneği Başkan Yardımcısı Serkan Kasapoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Ersan Göbelek, Anıl Yücel Akgül, Ali Topuz, Ahmet Butgül, Recep Aktepe Aksu İlçesi’nde bulunan Türkiye’nin ilk tematik lisesi Aksu Uçak Lisesini ziyaret etti. Okul müdürü Haldun Çevik tarafından karşılanan dernek üyeleri, okul hakkında bilgi aldı. Antalyaspor hakkında okul müdürü Haldun Çevik ile bir süre sohbet eden üyeler, daha sonra okulun bahçesinde bulunan Boeing 737-400 tipi uçağın içerisinde gezdi. Dernek üyeleri ziyarette yanında getirdikleri 5 koli kitabı uçak içerisinde hazırlanan kütüphanede kullanılmak üzere liseye hediye etti.

Amaçlarının Antalyaspor’u gençlere sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazanılması için eğitime destek vermek olduğunu kaydeden Büyük Antalyaspor Derneği Başkan Yardımcısı Serkan Kasapoğlu, “Elimizden geldiği kadar kitap topladık. Bütün kitapları titizlik ile seçtik. Çocuklarımız okusun. Eğitimlerinde bizde yanlarında olmak istedik” açıklamasını yaptı.