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Büyü bozma bahanesiyle dolandırdı, 6 aylık bebeğiyle...

Adana’da büyü bozma bahanesiyle iki kadından yaklaşık 30 bin lira değerinde altın ve para dolandırdığı ileri sürülen kadın, 6 aylık bebeğiyle cezaevine girdi.Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi’nde

Büyü bozma bahanesiyle dolandırdı, 6 aylık bebeğiyle...

Adana’da büyü bozma bahanesiyle iki kadından yaklaşık 30 bin lira değerinde altın ve para dolandırdığı ileri sürülen kadın, 6 aylık bebeğiyle cezaevine girdi.Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi’nde

25 Mart 2015 Çarşamba 10:04
Büyü bozma bahanesiyle dolandırdı, 6 aylık bebeğiyle...
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ADANA'DA büyü bozma bahanesiyle iki kadından yaklaşık 30 bin lira değerinde altın ve para dolandırdığı ileri sürülen kadın, 6 aylık bebeğiyle cezaevine girdi.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. iddiaya göre, Necla P. (20) yanına aldığı 6 aylık bebeğiyle evlere giderek zile basıp evde bulunan kadınlara "Sizin evde büyü var, bu nedenle evinizin bereketi kaçmış, ben okuyup üfleyerek büyüyü bozarım bereketiniz artar" diyerek evlere girdi.
Eve girer girmez de kendisinin büyücü olduğunu kanıtlamak için çantasından çıkardığı ve önceden hazırladığı domates ya da yumurtanın içinden kıl çıkartarak kadınların kendisine inanmasını sağladı. Daha sonra ise ev sahibi kadınlara, "Evdeki büyüyü bozmamız için evde para ya da altın varsa getirin bir kağıda sarıp ortaya koyalım" dedikten sonra ev sahibi kadın da buna inanarak evdeki altın ve parayı bir kağıda sarıp kadının yanına getirdi. Bu arada genç kadın, kağıda okuyup üfledikten sonra su istedi. Kadın su almaya gittiği sırada içinde altın ya da para olan kağıdı kendisinin daha önceden hazırladığı kağıt ile değiştirerek içi boş bir kağıt koydu. Kadın su getirdikten sonra bir süre daha okuyup üfleyip, "Ben okudum artık sizin evde bereketiniz kaçmayacak, bereketiniz açılacak, ancak bu kağıdı ben gittikten 1 saat sonra açın yoksa büyü tutmaz bütün yaptığımız okuma üfleme boşa gider" dedi. Ev sahibi, büyücü kadın gittikten bir saat sonra kağıdı açtığında ise içinde hiçbir şey olmadığını görünce şoka girip polise şikayetçi oldu. Kadının bu yöntemle ev sahibinin 15 bin lira değerindeki altınını ve parasını, başka bir kadının ise yaklaşık 15 bin lira parasını dolandırdığı belirlendi.
Polis şikayet üzerine zanlının eşkalini alıp yaptığı araştırmada dolandırıcılığı Necla P.’nin yanında 6 aylık bebeğiyle birlikte onu kullanarak yaptığını belirledi.
Kısa sürede Şakirpaşa Mahallesi’nde yakalanarak sorguya alınan zanlı suçlamaları kabul etmedi. Zanlı 6 aylık bebeğini bırakacak kimsesi olmadığından annesi de aynı suçtan arandığı için bebeğiyle birlikte adliyeye sevk edildi. Kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak bebeğiyle birlikte Karataş Kadın Cezaevi’ne gönderildi.
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Son Güncelleme: 25.03.2015 09:11
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