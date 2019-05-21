Bütün öğretmenleri ilgilendiriyor! Başvurular...

İL içi öğretmen tayinleri için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Öğretmenlerin merakla beklediği il içi isteğe bağlı yer değişikliği atama başvuruları bugün başlıyor.

İl içi yer değiştirme başvuruları 21-24 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Atamalar valiliklerce 29 Mayıs'ta sonuçlanacak. Ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlatılacak.

Öğretmenler MEB sitesinde yer alan ilkatama.meb.gov.tr adresine ulaşarak e devlet şifresi veya sisteme giriş yaparak atama başvurusunda bulunabilecek.

Başvuru detayları belli oldu. Başvuracak adaylar;

Kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim

müdürlüklerinden talep edecekler.

Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.

Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve “Bilgi Teknolojileri”, “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecekler.