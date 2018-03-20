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20 Mart Günlük Burç Yorumu

Bütün maçları bilen talihli, 1 liralık kuponla dünyaları kazandı

Adıyaman'da Spor Toto oynayan talihli, 15 maçın sonucunu doğru tahmin ederek 1 liralık kuponuyla 460 bin lira kazandı

Bütün maçları bilen talihli, 1 liralık kuponla dünyaları kazandı

Adıyaman'da Spor Toto oynayan talihli, 15 maçın sonucunu doğru tahmin ederek 1 liralık kuponuyla 460 bin lira kazandı

20 Mart 2018 Salı 14:18
Bütün maçları bilen talihli, 1 liralık kuponla dünyaları kazandı
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 ADIYAMAN'DA Spor Toto oynayan bir şahıs, 1 liralık kuponuyla 15 maçın sonucunu doğru tahmin ederek 460 bin lira kazandı.

Spor Toto kuponlarında yer alan ve geçtiğimiz hafta sonu oynanan 15 futbol karşılaşmasının sonucunu doğru tahmin eden bir kişi, 460 bin 319 lira 91 kuruş kazandı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, talihlinin Adıyaman'da olduğunu ve 1 liralık kupon bedeli karşılığında ikramiyeye hak kazandığını duyurdu.

ADIYAMAN TALİHLİYİ ARIYOR

Kolonu 50 kuruş olan Toto'daki 15 maçın sonucunu 2 tahminin birinde bilen büyük ikramiyenin sahibinin kim olduğu Adıyaman'da günün konusu oldu.

Öte yandan, Spor Toto'nun tarihinde ilk kez bu kadar küçük bedelle, bu kadar büyük bir verdiği belirtildi.

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AdıyamanSpor TotoMaçKupon
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