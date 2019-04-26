Buse'yi arama çalışmaları sürüyor; acılı baba suyun tahliyesi için taşları elleriyle attı

ÜNİVERSİTE öğrencisi Kader Buse Acar, 24 Ocak'ta Kemer'i vuran hortuma annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobilde yakalandı. Hortumun sürüklediği otomobil Ağva Deresi'ne düştü. Ayla Akkın suya kapılan araçtan çıkabildi ama kızı Kader Buse kayboldu. Bugüne kadar çok sayıda ekip tarafından yapılan aramalara rağmen Kader Buse'nin izine rastlanmadı.

Arama çalışmalarının 91'inci günü olan dün, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, Ağva Deresi yatağında bulunan suyu boşaltabilmek için yan yollar oluşturdu. ASAT ekipleri de bentlerdeki su aktarma borularının tıkanan bölümlerini açtı. DSİ ekipleri bugün debinin düşmesi üzerine ortaya çıkan balçığı iş makineleriyle dere yatağından alarak Kader Buse'yi aradı.

Baba Ahmet Acar bendin üzerine çıkarak çalışmaları izledi. Acar, dere yatağındaki taşları da alarak suyun daha hızlı tahliye olması için çabaladı. Anne Ayla Akkın ise dere kenarında gözyaşları içinde eşini ve çalışma yapan ekipleri izledi.

'ACI İÇİNDEYİZ'

Yapılan çalışmaları yakından takip eden Ahmet Acar, kızının kayboluşunun üzerinden 92 gün geçtiğini belirterek, "Eşimle acı içerisindeyiz. Sağ olsun DSİ suyu karşı tarafa yönlendirecek çalışmaları yapıyor ama bu daha önceden yapılsaydı daha iyi olurdu. Yağmur da bir yandan yağıyor. Ben de yardım ediyorum, deredeki taşları atıyorum, suyun bir an önce boşalması, kızımızın bulunması için. Ama acı içindeyiz. Çaresizlik, başka bir şey değil" dedi. Acar, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun yardımlarıyla DSİ'nin suyu yönlendirmek için taşları almaya başladığını söyledi.

"Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum, tek istediğimiz bu" diyen Ahmet Acar, "Kızım, doğum gününden bir gün sonra, 19 Ocak'ta bana yemek getirmişti. Ben de ona doğum günü hediyesi olarak künye almıştım" diye konuştu.

Baba Ahmet Acar, kızı Kader Buse'ye kuyumcudan doğum günü hediyesi aldığı anlara ait güvenik kamerası görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.



